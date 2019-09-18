https://static.news.ru/photo/da754934-da03-11e9-914e-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram

Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), которая занимается борьбой за права и этичное отношение к животным, призывает UFC пересмотреть отношения с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым из-за видео, на котором он борется с настоящим медведем.

PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с Нурмагомедовым до тех пор, пока он не продемонстрирует явное изменение в отношении к животным и пообещает демонстрировать уважением к ним, которого те заслуживают, — заявила директор PETA Элиза Аллен.

Видео 1997 года с молодым Нурмагомедовым, борющимся с медведем, появилось на YouTube в 2017 году. В 2014-м Хабиб снова выложил видео, на котором он борется с этим медведем. В апреле 2019-го в своём Instagram он опубликовал фото с ним, подписав его «Со своим старым другом».

Ранее News.ru писал о том, кем Хабиб хочет стать после завершения спортивной карьеры.