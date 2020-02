Рамазанов завершил бой с корейцем Бэ Мён Хо техническим нокаутом в конце первого раунда в результате добивания. Рефери остановил поединок за семь секунд до гонга.

Murad Ramazanov (9-0) resumes Dagestan's ONE invasion, debuting with a manhandling of the well-traveled Myung Ho Bae! A first-round TKO marks his seventh finish. #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/TOK4vgXIhF