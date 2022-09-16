Призеры ОИ и чемпионы мира выступят на чемпионате России по боксу в Чите

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Андрей Замковой на тренировочных сборах мужской сборной команды России по боксу в спортивном центре

Призёры Олимпийских игр и чемпионы мира примут участие в чемпионате России по боксу, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Турнир пройдет в Чите с 29 сентября по 9 октября.

Среди участников – титулованные российские боксеры, чемпионы страны, мира и призеры Олимпийских игр. За титул чемпиона России, среди прочих будут боксировать серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира Андрей Замковой, а тажке бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Имам Хатаев.

10 сентября стало ивзестно, что бокс могут убрать из Олимпийской программы. В Международном олимпийском комитете (МОК) выступили с заявлением, что соревнования по боксу предварительно исключены из программы Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

2 сентября сообщалось, что американский боксер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведет поединок с японским бойцом смешанного стиля Микуру Асакурой. Бой пройдет 25 сентября в Сайтаме (Япония). Соперники уже провели дуэль взглядов.