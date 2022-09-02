Флойд Мейвезер проведет поединок с японским бойцом, прошла дуэль взглядов Флойд Мейвезер проведет поединок с японским бойцом ММА Микуру Асакурой

Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Флойд Мейвезер

Американский боксер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведет поединок с японским бойцом смешанного стиля Микуру Асакурой, сообщает Sportingnews. Бой пройдет 25 сентября в Сайтаме (Япония). Соперники уже провели дуэль взглядов.

Для Мейвезера это будет уже четвертый выставочный поединок после окончания профессиональной карьеры. Последний титульный бой 45-летний американец провел осенью 2015 года — против Андре Берто. Последний официальный бой по правилам бокса — в 2017 году с ирландским чемпионом UFC Конором Макгрегором.

С тех пор он дрался с японским бойцом Неншином Насукавой, с американским блогером Логаном Полом и с бывшим партнером по тренировкам Доном Муром.

За карьеру Мейвезер выиграл 50 боев (27 — нокаутом), ни разу не проиграл и ни одного боя не свел вниьчью.

30 июня Мейвезер предложил Макгрегору реванш и назвал денежную сумму за него. Он готов был заплатить ирландцу $157,9 млн за бой.