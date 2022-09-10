Как брачная ночь без невесты: бокс хотят убрать из Олимпиады Соревнования по боксу могут не войти в программу Олимпийских летних игр 2028 года

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В Международном олимпийском комитете (МОК) выступили с заявлением, что соревнования по боксу предварительно исключены из программы Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. NEWS.ru разбирается в причинах произошедшего.

Постановление МОК

Главный герой гайдаевской комедии «Кавказская пленница» Шурик изучал местные традиции и тосты. «Помогать» студенту вызвался сотрудник гостиницы, заявивший что «тост без вина — это все равно, что брачная ночь без невесты». Получился вечный шедевр, актуальный в любую эпоху. В пятницу пришлось ещё раз убедиться, что традиции МОК не менее вечные и актуальные. Только совсем не смешные. Спортивные чиновники посчитали необходимым провести Олимпийские игры 2028 года без соревнований боксёров.

В настоящее время бокс не включён в спортивную программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальной эволюции, Исполнительный совет МОК не в состоянии отменить это решение и будет продолжать с серьёзной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA, — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Сразу стоит отметить, что «не включен» не означает «исключен». В олимпийской программе бокс находится с 1904 года. За прошедшее время этот вид спорта не включали в олимпийскую программу только на Играх-1912 в Стокгольме.

Будет абсурдом утверждать, что бокс за последние годы вдруг стал менее популярен, чем тхэквондо или дзюдо. Поэтому дело точно не в зрительском интересе и МОК выполняет очередной политический заказ, направленный против России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Умар Кремлев

Наши в боксе

Президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) является россиянин Умар Кремлёв, которому удалось практически невозможное — в мае он переизбрался на свой пост — в момент, когда политические настроения против России были невероятно сильны.

Стоит отметить, что Кремлёв руководит мировым любительским боксом с 2020 года, а тогда ему досталось тяжелое наследство. На протяжении двух-трёх десятилетий главные турниры в этом виде спорта сотрясали чудовищные скандалы, а при китайце Чинг-Куо Ву IBA погрязла таких миллионных долгах и финансовых махинациях, что МОК на полном серьёзе рассматривал исключение бокса из программы Токио-2020. Однако тогда спортивные чиновники ограничились разумным отводом руководителей IBA в сторону от отбора на Олимпиаду.

Международная боксерская ассоциация потеряла авторитет вместе с правом проведения олимпийского турнира по боксу. Этим занялся МОК. И именно этим объясняется то, что в Токио не был вручен приз имени Вэла Баркера — лучшему боксеру соревнований. Сами боксерские соревнования прошли настолько успешно, что в Токио не случилось ни единого судейского скандала. Хотя ещё в Рио-2016 и Лондоне-2012 их было полно. «Бумажных» чемпионов было немногим меньше, чем настоящих.

Параллельно к власти в IBA пришёл Кремлёв, который приступил к проведению ряда реформ. Большие правила коснулись самого бокса, зато кардинально изменилась работа судей и их лицензирование. На последних чемпионатах мира и Европы количество сомнительных чемпионов было минимальным, а все многомиллионные долги организации были закрыты после привлечения «Газпрома». Казалось, IBA должен заслужить доверие.

Влияние русских

Именно наличие российского руководства в Международной боксерской ассоциации и финансового капитала не устраивает МОК, о чем иностранные чиновники говорят совершенно открыто. Спортивные успехи IBA вообще не берутся в расчёт.

Согласно информации в финансовом отчёте, который мы получили в среду вечером, у IBA пока нет новых источников дохода. Зависимость от российской компании «Газпром» сохраняется. Ситуация только усугубляется тем фактом, что ряд банковских счетов, используемых IBA, в нынешних условиях подлежат санкциям. Не было никакого смягчения этой зависимости от одной организации, — заявил Макконнелл.

То есть в МОК открытым текстом и путём откровенного шантажа призывают россиян покинуть любительский бокс, иначе сам бокс покинет олимпийскую систему. Сразу вспоминается, что основным спонсором МОК являются США, которые с 2004 года не выиграли ни одной золотой награды в этой дисциплине. Американцы точно не пожалеют об отсутствии бокса на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Однако на данный момент говорить об окончательном исключении бокса из программы Олимпиады ещё рано. Национальные федерации других стран не окажутся в положении победителя из-за ухода Крёмлева и «Газпрома» из IBA. На их деньги сейчас обеспечивается стабильное финансирование международных турниров и высокие премиальные. Как в здравом уме можно отказаться от стабильности и желать возвращения анархии?

В крайнем случае IBA имеет все возможности провести неофициальные Олимпийские игры по боксу в 2028 году и утереть нос всем проамерикански настроенным чиновникам в МОК. Но что-то подсказывает, что этого не потребуется и бокс в Лос-Анджелесе обязательно будет.