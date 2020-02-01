https://static.news.ru/photo/5a73eb7a-4509-11ea-98dd-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт и Конор Макгрегор Фото: Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт считает ирландца Конора Макгрегора одной из главных звёзд смешанных единоборств.

Когда думаешь про главных людей из единоборств, то сразу приходят на ум Мухаммед Али, Майк Тайсон, Макгрегор, Шугар Рэй Леонард. Конор в одной категории с ними, — цитирует Уайта BJPenn.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш между российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью этого года.Он подчеркнул, что в случае победы Нурмагомедова над американцем Тони Фергюсоном в апреле россиянин не будет драться до осени из-за наступления Рамадана, писал NEWS.ru.