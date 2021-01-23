Порье заявил, что готов был к смерти перед боем с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/8f0383e8-5e1a-11eb-9272-fa163e074e61_660.jpg Дастин Порье Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал победу нокаутом над ирландцем Конором Макгрегором.

Это очень важный бой был для меня. У нас всё получилось так, как мы планировали. Удалось выключить его ногу. Удары по лодыжке проходили. Мне удавалось попадать по мышцам, там очень тонкая кожа. Тем не менее две недели до боя психологически были очень сложные. Я чувствовал себя, как в тюрьме. Вчера был самый ужасный день, я думал, что вот сейчас вообще с балкона выброшусь, — сказал Порье на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Он также выразил готовность провести и третью встречу с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.

У нас 1-1 по нокаутам. Можно и третий поединок устроить, — добавил он.

Порье обратил внимание на победу Майкла Чендлера и предложил встретиться с Оливейрой.

Что касается Чендлера, я его уважаю. Но что он сделал? Он побил парня, которого я побил. Пусть подерётся с Оливейрой, там посмотрим. Пока я не хочу с ним драться. Рано это, — заключил Порье.

В соглавном бою вечера на турнире UFC 257 в Абу-Даби экс-чемпион Bellator американец Майкл Чендлер (22-5) победил нокаутом в первом раунде новозеландца Дэна Хукера (20-10). Для Чендлера это был дебютный бой в UFC, в котором он победил топового соперника. Чендлер был запасным в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил причины нокаута во втором раунде от американского легковеса Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257, писал NEWS.ru.