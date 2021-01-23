Конор Макгрегор объяснил причины поражения Дастину Порье в UFC 257

https://static.news.ru/photo/64a37b5e-5e14-11eb-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал нокаут во втором раунде от американского легковеса Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257.

Я рад, что мне удалось выступить здесь, это 11-й мейн-ивент в моей карьере. Но пока я не знаю, что будет дальше. Я старался, но было тяжело, конечно. Спереди нога была травмирована, плохо слушалась. Что поделаешь, он очень хорошо дрался, а я плохо себя чувствовал, — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Тем не менее ирландец признался, что не ищет оправданий. По его словам, соперник дрался даже очень хорошо.

Макгрегор успел нанести лишь пару ударов в стойке, после чего Порье оформил первый тейкдаун, но не смог помешать ирландцу подняться и успешно поработать из клинча локтями и коленями. Далее все силы были на стороне американца.

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал поражение ирландского бойца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257 американскому легковесу Дастину Порье. Ранее он заявлял, что 32-летний ирландец нокаутирует соперника, писал NEWS.ru.