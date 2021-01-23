Шлеменко отреагировал на поражение Макгрегора в UFC 257 Дастину Порье

https://static.news.ru/photo/39cd08aa-5e0f-11eb-9d04-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал поражение ирландского бойца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257 американскому легковесу Дастину Порье. Ранее он заявлял, что 32-летний ирландец нокаутирует соперника.

На самом деле я очень сильно расстроился, что мой прогноз не сбылся, потому что я даже не мог предположить, что так случится. Думаю, что многие не ожидали, что Конор проиграет. Я очень рад за Порье, он провёл отличную работу, разобрал соперника по полочкам. Но ещё больше рад за Майкла Чендлера, знаю его лично, долгое время выступали в Bellator​ бок о бок, он просто молодец, красавец. В UFC пришла новая звезда, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.

Макгрегор успел нанести лишь пару ударов в стойке, после чего Порье оформил первый тейкдаун, но не смог помешать ирландцу подняться и успешно поработать из клинча локтями и коленями. Далее все силы были на стороне американца.

В соглавном бою вечера на турнире UFC 257 в Абу-Даби экс-чемпион Bellator американец Майкл Чендлер (22-5) победил нокаутом в первом раунде новозеландца Дэна Хукера (20-10). Для Чендлера это был дебютный бой в UFC, в котором он победил топового соперника. Ранее Чендлер был запасным в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи, писал NEWS.ru.