Чендлер нокаутировал Хукера в дебютном бою в UFC

https://static.news.ru/photo/3f706b36-5e04-11eb-85d9-fa163e074e61_660.jpg Майкл Чендлер Фото: Кадр из видео/UFC - Ultimate Fighting Championship/youtube.com

В соглавном бою вечера на турнире UFC 257 в Абу-Даби экс-чемпион Bellator американец Майкл Чендлер (22-5) победил нокаутом в первом раунде новозеландца Дэна Хукера (20-10).

Хукер начал поединок осторожно. Уходя от соперника, он умело сдерживал его на дистанции ударами ногами. Чендлер напротив вкладывался в удары с правой, но не мог попасть акцентированно. Однако левый хук в исполнении легенды Bellator срубил новозеландца, после чего Чендлер без труда добил соперника на настиле.

Для Чендлера это был дебютный бой в UFC, в котором он победил топового соперника. Ранее Чендлер был запасным в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи.

В женском поединке в легчайшем дивизионе шотландка Джоанн Колдервуд победила единогласным решением судей американку Джессику Ай.

Как сообщал NEWS.ru, узбекский средневес Махмуд Мурадов победил техническим нокаутом во втором раунде американца Эндрю Санчеса на турнире UFC в Абу-Даби.