https://static.news.ru/photo/6ba2d38c-d076-11e9-a885-fa163e074e61_660.jpg Дастин Порье Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Дастин Порье уверен в победе над российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в поединке, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

После того, как я выиграю, на улицах будет валяться много этих забавных шапок (папахи), — приводит слова Порье MMA Junkie.

Чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье.

Для россиянина бой с американцем станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора.

Нурмагомедов и Порье сделали вес перед очным поединком, писал News.ru.