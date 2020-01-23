В предстоящие выходные на турнире UFC Fight Night 166 в ставшей для неё родным штате Северная Каролина свой пятый бой в лиге проведёт американка русского происхождения Джастин Киш, урождённая Светлана Насыбулина. Первые 4,5 года жизни она провела в приюте Санкт-Петербурга, прежде чем была усыновлена американской семьёй. В то время ей хотелось забыть всё, связанное с Россией: своё имя, язык и ужасные условия приюта. NEWS.ru рассказывает драматичную историю 31-летней спортсменки.

Наша маленькая мама

Осень 1992 года. Директор детского дома в Санкт-Петербурге Елена Петровна нервно пересчитывала деньги на предстоящий месяц. Раскрутившаяся юла инфляции превращала и без того скромные бюджетные поступления в откровенные крохи. Женщина, растящая собственных двух детей на руинах только что разрушенной огромной страны, отчаянно пыталась спасти ещё полторы сотни малышей и ребят постарше.

Нам надо устроить хотя бы пару десятков из них, иначе больные и ослабленные дети умрут от голода, — бросила она своей заместительнице. — Нашим людям сейчас самим есть нечего, но государство разрешило отдавать детей иностранцам. Это наш шанс. Если брать за это деньги у богатых американцев, то «продав» одного ребёнка, мы спасём десяток других.

В это время в одной из комнат приюта белокурая девочка, деловито склонившись над одним из малышей, напевала колыбельную, одной рукой слегка покачивая кроватку, а другой прижимая что-то к своей груди.

— Света, тебе самой пора идти спать, — сказала, увидев эту картину воспитательница, — Ты сегодня молодец. Целый день нам помогаешь, прямо как наша маленькая мама. А что это ты там прячешь? А ну покажи?

Это мои мама и папа. Я никому не отдам эти фотографии, пока они не приедут сюда и не заберут меня отсюда в Америку, где я буду кушать самый вкусный шоколад и носить самые красивые платья.

Воспитательница попыталась улыбнуться, но к горлу подкатил комок, а на глазах выступили капельки слёз. Активная и жизнерадостная Света была любимицей персонала детдома, но все понимали, что шансов на усыновление у неё ещё меньше, чем денег в приюте. Она полностью здорова и уже начала адаптироваться к более взрослой жизни и помогать воспитательницам с малышами, поэтому её точно не отдадут. Но получив фотографии американской семьи, активно ищущей детей в России, Света не расставалась с ними ни на минуту и засыпала, пряча их под подушкой.

В Россию за любовью

Врач отделения неотложной медицинской помощи Жолтан Ладислаус Киш получил в этот день необычную посылку, за которую ему пришлось отдать $ 3000. Из России ему прислали кассету, где маленькая девочка держит в руках фотографии его семьи и рассказывает: «Это будет мама, это будет папа, а это будет мой братик». Уроженец Венгрии доктор Киш сам примерно в этом возрасте оказался в Америке, когда в 1956 году был вынужден эмигрировать вместе с родителями после провала антикоммунистического восстания в Венгрии.

Вместе с супругой Лорен он воспитывал уже довольно взрослого сына, но хотел взять девочку до десяти лет. Сначала они обратились в агентство, занимающееся усыновлением детей из других стран. Первая попытка взять девочку из Сальвадора сорвалась в последний момент, затем они обратили взор на Румынию, но там ещё не были приняты поправки в законодательство, позволяющие усыновлять детей иностранцам. После этого агенты посоветовали присмотреться к России, где соответствующий закон был принят и десятки детей уже отправились в Америку, однако посредники сразу предупредили — чтобы найти подходящего ребёнка и передать через сотрудника детского дома ему фотографии, нужно хорошо заплатить.

Спустя неделю чета Кишей получила российские визы и билеты на самолёт в Петербург. Для Жолтана это был первый с детства визит в страну Восточной Европы. Поначалу он был напуган услышанными от матери историями о коммунистической эпохе и новостями о разгуле бандитизма в России начала 90-х. Первым барьером на пути к усыновлению стало интервью супругов в агентстве в присутствии представителей органов опеки. Последние по привычке настороженно относились к американцам, но культурный и образованный врач произвёл на них приятное впечатление.

О приезде американской пары за русской девочкой вскоре стало известно во всех приютах Санкт-Петербурга. На Кишей каждый день сыпались десятки предложений, но им хотелось взять именно ту белокурую малышку со смешными кудряшками и заразительным смехом. Проблема была в том, что директор детдома предлагала взять других детей и всячески тормозила процесс усыновления Светы, заодно набивая за неё цену.

Я и так заплатил за фотографии и видео, за первую встречу со Светой, за интервью и оформление документов, но так и не получил права взять того ребёнка, которого хочу усыновить, — возмущался врач, теряя терпение.

— Не волнуйтесь, мистер Киш, всё под контролем. От вас потребуется ещё $ 20 тыс., и тогда уже завтра ночью мне на парковке передадут документы Светы и вы сможете оформить над ней опеку, — обнадёжил агент.

Жолтан сразу же согласился предоставить необходимую сумму, но его супруга эту ночь не спала, перебирая в голове все возможные сценарии. Вдруг они просто заберут себе деньги и не отдадут нам ничего? А вдруг нас убьют бандиты? Женщину беспокоило и отношение самой девочки. «Наверное, она будет нас стесняться или даже бояться, а может быть, вообще решит сбежать в аэропорту. Кто знает, что на уме у этой диковатой девчонки», — неслись в голове мысли, сменяя одна другую как в калейдоскопе.

«Папе это нравится»

Света, узнав, что завтра ей предстоит лететь на самолёте в далёкую страну с чужими людьми, согласившимися стать её родителями, тоже не смыкала глаз. Она до конца не могла поверить, что вот-вот покинет стены этого мрачного приюта с осыпающейся штукатуркой, что ей не придётся есть на завтрак кашу со странным привкусом, а запах фруктов и сладостей к ней будет приходить не только во сне. А самое главное, что этот странный мальчишка из соседней комнаты с непропорционально большой головой по имени Саша не будет больше дёргать её за волосы и бить кулаком по затылку.

Как вспоминала впоследствии сама Света, точнее теперь уже Джастин, она весь полёт старалась выкинуть из головы свою прошлую жизнь и запомнить, как можно больше английских слов. Усевшись на заднее сидение отцовского автомобиля, она принялась маленькой ручкой хлопать Жолтана по спине, приговаривая: «Папе это нравится».

Вскоре Джастин Киш стала обычной американской девчонкой, ничем не отличающаяся от соседок по кварталу. Она хотела поскорее забыть всё, что связывало её с суровыми стенами детского дома и той мрачной страной. Джастин быстро забыла русскую речь и всем знакомым ребятам говорила, что она американка. Но и идиллия новой жизни не стала для неё безоблачной. Спустя год с небольшим после переезда отец Жолтан Киш погиб в автокатастрофе. После этого жена Лорен переехала к его венгерской матери, которая и помогала ей воспитывать Джастин. Они и до сих живут одной большой семьёй и общаются вместе со всеми родственниками.

Свою детскую гиперактивность Джастин реализовала в занятиях единоборствами и сначала пошла в секцию тайского бокса, а затем отправилась в Таиланд, совершенствовать навыки древнего искусства на его родине. Консервативные тайские клубы неохотно брали в то время девушек, тем более иностранок, а потому Киш приходилось демонстрировать свои навыки, чтобы примкнуть к сильнейшим клубам. Уменье с детства преодолевать трудности пригодилось ей во время бойцовской карьеры. Так в поединке с Фелис Херриг Киш выдержала очень плотный захват с попыткой удушения и не сдалась.

Главное испытание в октагоне

Сейчас, получив известность в мире спорта и став бойцом UFC, Киш не очень любит давать интервью и рассказывать о своей истории «золушки». Большинство публикаций о ней появились в локальной прессе Северной Каролины. Однако одно событие всё же заставило её выступить громко и публично. Джастин осудила принятие российскими властями так называемого закона «Димы Яковлева», запрещающего американцам усыновлять детей из России.

Мне сложно даже представить, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, останься я в этом детском доме, — вспоминала Киш. — Американские родители спасли меня в самое тяжёлое время и я им благодарна за это на всю жизнь. Жаль, что теперь тысячи российских детей лишены такого шанса.

В ночь с субботы на воскресенье Джастин предстоит очередное непростое испытание. После двух поражений подряд ей нужно выйти из октагона победительницей, чтобы продолжить выступление в лучшей лиге мира. Соперница из Чехии Люси Пудилова также стоит на грани увольнения и нуждается в победе, но почему-то у меня почти нет сомнений, что в такой экстренной ситуации Джастин снова проявит характер в критической для себя ситуации.