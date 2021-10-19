Обвиняемого в попытке убийства сестёр бойца UFC освободили из-под стражи

Мексиканский боец наилегчайшего веса Ultimate Fighting Championship (UFC) Ирвин Ривера освобождён из-под стражи судом штата Флорида. В январе он был арестован по обвинению в покушении на убийство своих сестёр. Об этом сообщает ESPN Deportes.

Бойцу были предъявлены обвинения в неоднократном нанесении ножевых ранений своим сёстрам, однако по итогам заседаний он был признан невиновным по причине невменяемости.

У бойца диагностировали биполярное расстройство, в следствие чего ему придётся пройти медицинскую терапию, а также соблюсти ряд ограничений при нахождении на свободе. При этом после терапии и при соблюдении условий он сможет продолжить свою карьеру и в ММА.