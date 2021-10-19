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Обвиняемого в попытке убийства сестёр бойца UFC освободили из-под стражи

12:24, 20 октября 2021
Обвиняемого в попытке убийства сестёр бойца UFC освободили из-под стражи Ирвин Ривера Фото: instagram.com/irivera144_1
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Мексиканский боец наилегчайшего веса Ultimate Fighting Championship (UFC) Ирвин Ривера освобождён из-под стражи судом штата Флорида. В январе он был арестован по обвинению в покушении на убийство своих сестёр. Об этом сообщает ESPN Deportes.

Бойцу были предъявлены обвинения в неоднократном нанесении ножевых ранений своим сёстрам, однако по итогам заседаний он был признан невиновным по причине невменяемости.

У бойца диагностировали биполярное расстройство, в следствие чего ему придётся пройти медицинскую терапию, а также соблюсти ряд ограничений при нахождении на свободе. При этом после терапии и при соблюдении условий он сможет продолжить свою карьеру и в ММА.

Как сообщалось ранее, мексиканский боец UFC Ирвин Ривера был арестован в американском штате Флорида по подозрению в двойном покушении на убийство. Он был задержан в Уэст-Палм-Битч 7 января и помещён в СИЗО.

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