Нурмагомедов нанёс удар по самолюбию президента UFC

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, объявив об отмене боя с Фергюсоном, подвергается сейчас многочисленным обвинениям в малодушии. Однако основной удар он уже нанёс президенту UFC Дану Уайту, который во время переноса Олимпийских игр и ЧЕ по футболу продолжал настаивать, что его турнир стопроцентно состоится 18 апреля.

Совсем недавно Дана клятвенно заявлял, что UFC 249 невозможно провести на территории США, но проходит неделя — и вновь выползают слухи, что турнир пройдёт непременно в Америке, - пишет Life.

Специалисты, наблюдая за этой ситуацией, пришли к выводу, что единственное, чем озабочен сейчас Уайт, — это собственным пиаром.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Тони Фергюсоном. Соответствующее заявление он сделал в своём Instagram-аккаунте.

Ранее спортсмен выступил против перенесения поединка. По его словам, для мероприятия необходимы всего сто человек, камеры и организация платных трансляций. Позднее Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля состоится без зрителей.