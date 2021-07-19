«Никому скучно не будет»: Гассиев проведёт второй бой после Усика

Мурат Гассиев, три года назад считавшийся одним из самых грозных боксёров мира, переживает длинную и широкую чёрную полосу. С лета 2018 года, когда он проиграл Александру Усику бой за звание абсолютного чемпиона мира, он вышел на ринг всего раз. Из-за травм и разногласий в команде пришлось пропустить более двух лет. И вот — новое возвращение. Соперником 27-летнего осетина будет немецкий супертяж Михаэль Валлиш. Бой пройдёт в четверг, 22 июля, в Москве, а за три дня до него боксёры впервые встретились и пообщались с журналистами.

Валлиш — 34-летний немец с российскими корнями. Как выяснилось, его мама родилась в Москве, но переехала в Германию ещё до рождения Михаэля. Как боксёр Валлиш не сильно отличается от любого другого качественного, но среднего тяжа: приличный рост (197 см), добротный рекорд: 22 победы при четырёх поражениях. Скорости обыкновенные, нокаутирующей мощи немного. Все поражения — нокаутами, причём довольно быстро. То есть Валлиш спокойно падает, если его ударить.

Уменьшает его шансы тот момент, что он получил предложение выйти на ринг с Муратом лишь за две недели до даты боя. Это означает, что он никак не может быть готов на 100 процентов. Хотя сам Михаэль уверяет, что поддерживал себя в форме и до информации о бое в Москве, очевидно, что физические кондиции не могут быть максимальными.

И что не менее важно, у него не было времени поработать со спарринг-партнёрами, которые могли бы качественно сымитировать Гассиева. То есть он не будет идеально готов к конкретному сопернику. А Мурат — один из таких боксёров, против которого лучше выходить подготовленным.

Мурат Гассиев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вот как немца оценил сам россиянин.

Он реальный супертяж, много боёв провёл в этом весе. Это будет мой первый реальный соперник в супертяжах. Ведь бой с Сефери не продлился и минуты. Ринг покажет, но легко не будет. Этот бой даст мне возможность вспомнить, как боксировать, сбросить ржавчину. У Михаэля русская мама, поэтому у него есть частичка нашего характера, он будет бороться во что бы то ни стало, — сказал он на пресс-конференции.

Три года назад, когда Гассиев был чемпионом мира и находился на пике формы, его главным достоинством был разрушительный по силе удар. Он выступал в первом тяжёлом весе, но бил как супертяж-нокаутёр. Такой удар — это талант, это невозможно натренировать. Качают мышцы и тренируют удар все, но от чьих-то попаданий люди выключаются, а от чьих-то даже не сдвигаются с места.

Основной плюс, когда ты обладаешь таким ударом — он не может исчезнуть. Если он у тебя есть, то он есть. Поэтому можно не сомневаться, что даже после трёхлетнего простоя Мурат сможет нокаутировать почти любого соперника, если попадёт. Ещё один позитивный момент: Гассиев даже в лучшие годы не был слишком подвижен на ногах, это не было его козырем. Он не танцевал и не двигался, как Усик, он охотился за оппонентами размеренно, как Головкин.

Даже после трёхлетнего простоя Гассиеву не должно быть слишком сложно вернуть кондиции, ведь его стиль относительно прост. Нужно лишь несколько хороших боёв, чтобы всё вернуть. А времени на них у Мурата должно быть предостаточно, ему всего 27 лет.

Прогноз на бой с Валлишем? Всё кажется слишком просто: победа Мурата нокаутом в первой половине боя. Если Гассиев покажет 50% от своего максимума (что на данном этапе будет отлично), то другой результат поединка невозможно вообразить.