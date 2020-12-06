Мейвезер проведёт выставочный бой с блогером

Бывший непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер объявил о выставочном поединке с YouTube-блогером Логаном Полом. Он состоится 20 февраля 2021 года, а его трансляция будет стоить 24,99$.
Завершивший карьеру Мейвезер в последний раз выходил в ринг 31 декабря 2018 года в Японии, когда нокаутировал местного кикбоксера Тенсина Насукаву в первом раунде. Пол имеет на профессиональном ринге один бой, который закончился его поражением по очкам.
Как писал NEWS.ru, олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс перешла в MMA, чем значительно удивила бойца смешанного стиля Джона Джонса.