Мейвезер проведёт выставочный бой с блогером

https://static.news.ru/photo/69acd8ac-3853-11eb-97ce-fa163e074e61_660.jpg Флойд Мейвезер Фото: Javier Rojas/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Бывший непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер объявил о выставочном поединке с YouTube-блогером Логаном Полом. Он состоится 20 февраля 2021 года, а его трансляция будет стоить 24,99$.

Завершивший карьеру Мейвезер в последний раз выходил в ринг 31 декабря 2018 года в Японии, когда нокаутировал местного кикбоксера Тенсина Насукаву в первом раунде. Пол имеет на профессиональном ринге один бой, который закончился его поражением по очкам.

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