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Мейвезер проведёт выставочный бой с блогером

08:47, 07 декабря 2020
Флойд Мейвезер Флойд Мейвезер Фото: Javier Rojas/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Бывший непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер объявил о выставочном поединке с YouTube-блогером Логаном Полом. Он состоится 20 февраля 2021 года, а его трансляция будет стоить 24,99$.

Завершивший карьеру Мейвезер в последний раз выходил в ринг 31 декабря 2018 года в Японии, когда нокаутировал местного кикбоксера Тенсина Насукаву в первом раунде. Пол имеет на профессиональном ринге один бой, который закончился его поражением по очкам.

Как писал NEWS.ru, олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс перешла в MMA, чем значительно удивила бойца смешанного стиля Джона Джонса.

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