Макгрегор ответил на предложение Яна провести поединок

За свою карьеру Макгрегор провёл 28 поединков по правилам смешанных единоборств. В 22 из них он одержал победу (20 — досрочно), шести потерпел поражения (все — досрочно).

На счету Яна значится 18 поединков. Из них 16 закончились его победой (восемь — досрочно), а два — поражениями (одно — досрочно). Россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе и действующим обладателем временного пояса в данной категории.