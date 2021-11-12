Макгрегор ответил на предложение Яна провести поединок

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов провести поединок по правилам бокса с обладателем временного пояса в легчайшем дивизионе Петром Яном. В своём Twitter ирландец написал, что может организовать схватку в боксёрском клубе Крамлина.

Никаких проблем. В ближайшем будущем установим лонжерон или что-то в этом роде. Будем рады видеть тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксёрском клубе Крамлина. Мы разберёмся с этим, малыш. Да благословит тебя господь, — написал Макгрегор.

За свою карьеру Макгрегор провёл 28 поединков по правилам смешанных единоборств. В 22 из них он одержал победу (20 — досрочно), шести потерпел поражения (все — досрочно).

На счету Яна значится 18 поединков. Из них 16 закончились его победой (восемь — досрочно), а два — поражениями (одно — досрочно). Россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе и действующим обладателем временного пояса в данной категории.

Lol, no prob littler. We will set up a spar or something similar in the near future. Will host you and your team in Ireland for one of our shows at Crumlin boxing club. We will figure it out then, kid. God bless ya. @ParimatchGlobal , get this set. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 12, 2021

Ранее временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что может провести поединок с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором. На своей странице в Twitter россиянин написал, что готов сразиться с ирландцем по любым правилам.