16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Макгрегор ответил на предложение Яна провести поединок

16:02, 12 ноября 2021
Макгрегор ответил на предложение Яна провести поединок Конор Макгрегор Фото: АГН Москва/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов провести поединок по правилам бокса с обладателем временного пояса в легчайшем дивизионе Петром Яном. В своём Twitter ирландец написал, что может организовать схватку в боксёрском клубе Крамлина.

Никаких проблем. В ближайшем будущем установим лонжерон или что-то в этом роде. Будем рады видеть тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксёрском клубе Крамлина. Мы разберёмся с этим, малыш. Да благословит тебя господь, — написал Макгрегор.

За свою карьеру Макгрегор провёл 28 поединков по правилам смешанных единоборств. В 22 из них он одержал победу (20 — досрочно), шести потерпел поражения (все — досрочно).

На счету Яна значится 18 поединков. Из них 16 закончились его победой (восемь — досрочно), а два — поражениями (одно — досрочно). Россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе и действующим обладателем временного пояса в данной категории.

Ранее временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что может провести поединок с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором. На своей странице в Twitter россиянин написал, что готов сразиться с ирландцем по любым правилам.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео