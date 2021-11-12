Ян выразил готовность провести бой с Макгрегором

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что готов провести поединок с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором. На своей странице в Twitter россиянин написал, что готов сразиться с ирландцем по любым правилам.

Конор, мы все знаем, что ты любишь поговорить, но давай сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться, то меня не волнует, в какой весовой категории или по каким правилам (пройдёт поединок. — NEWS.ru). Держу пари, ты не придёшь, — написал Ян в Twitter.

За свою профессиональную карьеру Ян провёл 18 поединков, в которых одержал 16 побед (восемь — досрочно) и потерпел два поражения (одно — досрочно). Россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе и действующим обладателем временного пояса в данной категории.

Conor, we all know that you like to talk, but letâs get straight to the point if you really want to box or to fight, I donât care about the weight or the ruleset. I bet you wonât show up @TheNotoriousMMA https://t.co/EJN2AbQQ32 — Petr âNo Mercyâ Yan (@PetrYanUFC) November 12, 2021

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что действующий обладатель временного титула в легчайшем весе Пётр Ян не смог бы составить ему конкуренцию в боксе. Об этом ирландец написал у себя в Twitter, комментируя рейтинг лучших боксёров UFC.