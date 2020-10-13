Магомедшарипов намекнул на бой в конце года

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Российский боец UFC Забит Магомедшарипов намекнул на скорое возвращение в октагон.

Скоро полетят чьи-то головы, — написал россиянин на своей странице в Instagram и добавил хештэг «декабрь».

Ранее планировался поединок Магомедшарипова на турнире 29 августа с мексиканцем Яиром Родригесом, однако он был сорван из-за травмы соперника. Этот поединок мог стать первым пятираундовым боем Забита в UFC.

Как писал NEWS.ru, британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт рассказал о планах после реванша с Александром Поветкиным.