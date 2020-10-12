Нокаутированный Уайт рассказал, что сделает, когда пройдёт Поветкина

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт рассказал о планах после реванша с Александром Поветкиным. Первый их бой прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 21 ноября.
Я проведу бой с Тайсоном Фьюри. Почему что-то должно было поменяться? У меня ничего не изменилось, я по-прежнему собираюсь драться с Фьюри как только пройду Поветкина. Я его нокаутирую, а потом сразу выйду на Фьюри. Мы как собирались провести бой, так и собираемся, просто всё отложилось на несколько месяцев, — приводит слова Уайта Sky Sports.
Ранее Уайт объяснил, зачем согласился на реванш с Поветкиным, писал NEWS.ru.
В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боев выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.
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