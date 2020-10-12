Нокаутированный Уайт рассказал, что сделает, когда пройдёт Поветкина

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Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт объяснил, зачем хочет драться с Александром Поветкиным через месяц, вместо того, чтобы взять более длинную паузу. Первый их бой прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 21 ноября.

Это не был бой, в котором меня избили. Это был бой, который я выигрывал, я дважды отправил его в нокдаун, и один раз сам упал. Я сделал ему больно, а...