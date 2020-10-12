16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Нокаутированный Уайт рассказал, что сделает, когда пройдёт Поветкина

21:09, 12 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт рассказал о планах после реванша с Александром Поветкиным. Первый их бой прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 21 ноября.

Я проведу бой с Тайсоном Фьюри. Почему что-то должно было поменяться? У меня ничего не изменилось, я по-прежнему собираюсь драться с Фьюри как только пройду Поветкина. Я его нокаутирую, а потом сразу выйду на Фьюри. Мы как собирались провести бой, так и собираемся, просто всё отложилось на несколько месяцев, — приводит слова Уайта Sky Sports. 

Ранее Уайт объяснил, зачем согласился на реванш с Поветкиным, писал NEWS.ru.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боев выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео