Нокаутированный Уайт объяснил, зачем согласился на реванш с Поветкиным

Принять решение о реванше с Поветкиным было несложно, потому что я не трус. Многие говорят, что перед реваншем нужно провести разминочный бой, но зачем? Я и так нахожусь на нужном уровне, и я показал это. Я обыграл олимпийского чемпиона в каждом раунде, контролировал бой полностью. Я мог пойти и подраться с кем-то другим, а мог подождать, но какой в этом смысл? Я хочу реванша с Поветкиным, а не боя с каким-нибудь джорнименом. Да, это риск, но в нашем бизнесе нужно рисковать, — приводит слова Уайта Talk Sport.