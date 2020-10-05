Нокаутированный Уайт объяснил, зачем согласился на реванш с Поветкиным

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт объяснил, почему хочет провести реванш с Александром Поветкиным. Первый их бой прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 21 ноября.
Принять решение о реванше с Поветкиным было несложно, потому что я не трус. Многие говорят, что перед реваншем нужно провести разминочный бой, но зачем? Я и так нахожусь на нужном уровне, и я показал это. Я обыграл олимпийского чемпиона в каждом раунде, контролировал бой полностью. Я мог пойти и подраться с кем-то другим, а мог подождать, но какой в этом смысл? Я хочу реванша с Поветкиным, а не боя с каким-нибудь джорнименом. Да, это риск, но в нашем бизнесе нужно рисковать, — приводит слова Уайта Talk Sport.
В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боев выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.
Два года назад, 22 сентября 2018 года, случился самый тяжёлый бой в карьере Александра Поветкина, писал ранее NEWS.ru.
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