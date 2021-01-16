«Лжец!»: американцев разозлило возможное возвращение Нурмагомедова в спорт

https://static.news.ru/photo/8d1c0b82-58bf-11eb-8589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможное возвращение российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в спорт вывело из себя пользователей Сети.

Американские фанаты раскритиковали выступление президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, в котором тот сообщил о намерении россиянина вернуться, если его впечатлит турнир промоушена UFC 257. Юзеры назвали Нурмагомедова лжецом и заявили, что ему важны лишь деньги.

Весь этот бред только ради зарабатывания денег. Он же говорил, что Макгрегор ему не интересен, да и Порье он уже бил. Просто ужасный лжец, — написал в Twitter один из фанатов. Его поддержали многие пользователи Сети.

Ранее бойцы смешанных единоборств (MMA) прокомментировали возможное возвращение Хабиба Нурмагомедова в UFC. Так, Александр Шлеменко подчеркнул, что спортсмен пока что не принял однозначное решение на этот счёт. В то же время четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо Виталий Минаков уверен: Нурмагомедов не стал бы давать надежду на своё возвращение вопреки воле своей семьи. Он также добавил, что в действиях Нурмагомедова нет никакого пиара. У спортсмена достаточно популярности, чтобы продвигать «что угодно», считает боец.

Некоторое время назад Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений, писал NEWS.ru.