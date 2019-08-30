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Украинский боксёр Василий Ломаченко (14-1, 10 KO) провёл успешную защиту чемпионских титулов по версиям WBO и WBC и завоевал пояс WBA Super в лёгком весе, уверенно победив британца Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО) в Лондоне.

Ломаченко захватил инициативу уже после первого разведочного раунда, а в конце пятого раунда после стремительной атаки украинца по этажам соперника спас гонг. В дальнейшем у Кэмпбелла стали получаться отдельные неплохие эпизоды и бой подравнялся, однако превосходство Ломаченко не вызывало никаких сомнений. В 11-м раунде украинцец взвинтил темп и правым прямым послал Кэмпбелла в нокдаун. По итогам боя судьи отдали Ломаченко победу с разгромным счётом 119:108 (двое) и 118:109.

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