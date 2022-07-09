Курбанов победил Тейшейру единогласным решением судей

Фото: maga_boxer86/vk.com

Магомед Курбанов

Российский боксер Магомед Курбанов одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира в первом среднем весе бразильцем Патриком Тейшейрой. Бой прошел 9 июля в Екатеринбурге в рамках шоу RCC Boxing Promotions.

В первом раунде Курбанов отправил соперника в нокдаун. Бразилец смог восстановиться и довести бой до конца. Итоговый счет — 99-90, 98-91 и 97-92 в пользу россиянина.

Таким образом, Курбанов успешно вернулся на ринг после перерыва в 14 месяцев. Бой против Тейшейры должен был состояться в декабре прошлого года, но тогда поединок был отложен из-за болезни российского боксера.

В активе 26-летнего россиянина теперь 23 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения. Тейшейра потерпел четвертое поражение при 31 победе. В другом поединке вечера Евгений Тищенко одержал досрочную победу над Курейшем Саговым, бой завершился в четвертом раунде.

30 июня американский боксёр, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер изъявил желание провести бой-реванш с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.