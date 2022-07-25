«Куплю квартиру в Твери»: украинский боец UFC после победы над Густафссоном Украинский боец UFC Крылов заявил о желании купить квартиру в Твери на гонорар за бой с Густафссоном

Фото: ufc.ru

Никита Крылов

Украинский боец Никита Крылов заявил, что хочет потратить гонорар после победы над шведом Александром Густафссоном на покупку квартиры в Твери. За бой, который прошёл в ночь на 24 июля в Лондоне на турнире UFC Fight Night 208, спортсмен заработал около $230 тысяч с учетом бонуса от организации в $50 тысяч, сообщает «Матч ТВ».

Думаю, что не только бонус, но и большую часть денег придется потратить на покупку жилья. Пора бы уже... В Твери. Это хорошая локация со всех сторон. Там есть отличный клуб у моего тренера, где созданы все условия. И при этом можно за несколько часов оказаться в Москве, потренироваться в лучших залах, не находясь там постоянно и не изнуряя себя жизнью в этом городе, — сказал Крылов.

30-летний боец выступает в UFC с 2013 года. Всего в его активе 27 побед и девять поражений. Он родился в Луганской области, но с 2015 года живет в России. Несколько лет назад Крылов заявлял о желании получить гражданство РФ, но отмечал, что пока «лень этим заниматься».

Ранее двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман одержал досрочную победу над 30-летним американцем Кристофером Гонсалесом на турнире Bellator 283.