В июле 2012 года Хабиб Нурмагомедов едва не проиграл бразильцу Глейсону Тибау в своём втором бою в UFC. Вспоминаем, как это было и отмечаем, что судьи были чересчур благосклонны к россиянину. News.ru начинает цикл материалов о Нурмагомедове в преддверии его боя с Дастином Порье, который пройдет 7 сентября.

До ореола непобедимости

Сейчас Нурмагомедова принято считать одним из самых доминирующих чемпионов в ММА. Его рекорд 27-0 и 11 побед в октагоне говорят сами за себя. Примерно таким статусом обладал лет 13 назад Фёдор Емельяненко. Однако далеко не всегда дагестанский Орёл был столь несокрушим. В первых боях в UFC он хоть и обладал солидным рекордом, но выглядел сырым юношей, который кроме борьбы ничего не умел в совершенстве. Лучше всего это показал уже его второй бой в октагоне с Глейсоном Тибау.

Это сейчас современные фанаты могут подумать, что Хабибу противостоял какой-то ноунейм. На тот момент Тибау находился в самом расцвете сил в отличие от своего соперника и имел за плечами опыт из 15 боёв в октагоне. Это был маститый старожил клетки, одинаково сильный во всех компонентах боя и не раз дравшийся с сильнейшими. На момент боя с Нурмагомедовым он входил в двадцатку лучших легковесов мира и ничуть не уступал россиянину в мощи, гоняя с 90 кг до 70. Для Хабиба это было самое серьёзное испытание в карьере и тест на готовность сражаться с лучшими. Таких как Тибау в мире единоборств называют гейткиперами или по-русски швейцарами.

Самый сложный бой

Бой проходил в андеркарте крупного турнира в Лас-Вегасе, главным событием которого стал раскрученный до скорости катящегося с горы поезда реванш Андерсона Силвы и Чейла Соннена — первого короля трештока, умевшего залезть под кожу оппоненту задолго до появления Конора Макгрегора. Судил Хабиба и Тибау бразильский рефери Марио Ямасаки, которого уже несколько лет не приглашают на турниры UFC, после того как своей нерасторопностью или безразличием несколько раз позволял бойцам получить излишний ущерб, а поединок транслировался на канале FX.

В первом раунде выглядевший крупнее бразилец захватил центр октагона и действовал агрессивнее, а Хабиб старался контратаковать. При этом попытки Хабиба пройти в ноги бразилец встречал ударами коленом. Второй раунд также запомнился безнадёжными попытками перевести бой в партер, зато Тибау сумел пройти сопернику за спину. Однако Хабиб больше контролировал пространство клетки, что при прочих равных могло пойти ему в зачёт и разбил сопернику бровь над правым глазом. В заключительной пятиминутке более молодой Нурмагомедов сохранил больше сил, продолжил теснить соперника, хорошо попал с правой, но пропустил тейкдаун. Оценить, насколько сложно судейство каждого из раундов, вы можете по видео сами.

Судьи против экспертов и компьютера

Мнение относительно итогов боя оказались диаметрально противоположными у судей, болельщиков и экспертов. Первые отдали все три раунда Нурмагомедову, что в таком близком бою, как минимум странно. После объявления результата уже праздновавший победу Тибау был в шоке, а Хабиб рухнул на настил, не веря своему счастью, как будто он только что стал чемпионом UFC. Удивлён был и комментировавший бой Джо Роган. Независимые эксперты самого авторитетного портала об ММА sherdog.com отдали единогласную победу Тибау, причём двое из них в каждом из раундов. Что же касается болельщиков, то их споры не затихают до сих пор, но проводить голосование было бы бессмысленно из-за несопоставимой фанатской базы Нурмагомедова и бразильца.

Я бы отдал в этом бою первый раунд Тибау, так как он совершил больше технических действий в стойке и не уступил в борьбе. Третий Нурмагомедову, который был свежее и активнее, а второй можно поставить как в ту, так и в другую сторону. Если бы правила допускали ничью, это было бы самым справедливым результатом в этом бою, но если бы пришлось делать неизбежный выбор, то предпочёл бы россиянина. Статистика сайта Fightmetric.com засчитала Тибау 28 ударов против 25 у Нурмагомедова и один успешный тейкдаун. Таким образом, до сих пор остаётся неясным, кто выиграл этот бой, но официальный судейский вердикт явно неадекватен.

Месяц назад уже уволенный из UFC после четырёх поражений подряд и так и не нашедший новой работы 36-летний бразилец сказал в интервью, что он победил в бою с Хабибом, и тот это не отрицал, сказав: «Возможно, возможно». Сейчас уже спорить об этом бессмысленно, как и снова проводить такой бой, так как бойцы лишь в тот момент имели равные силы, а сейчас прошли в стороны разных полюсов.

khabib.com

Почему это всем интересно?

Во все времена было немало желающих ставить непобедимость того или иного бойца под сомнение. Так про легенду первых UFC Ройса Грейси вспоминали, что если бы в его втором бою с Кеном Шемроком были боковые судьи, он бы ни за что не выиграл. Про Фёдора Емельяненко в расцвете его сил говорили, что на заре карьеры он проиграл Рикардо Ароне, но молодого россиянина спасли судьи. Так и сейчас найдётся немало желающих обосновать, что и Джон Джонс на самом деле проиграл в первом бою Александру Густафссону, где швед прыгнул намного выше своей головы.

О бое Хабиба с Тибау будут и дальше вспоминать, пока остаётся ноль в графе «поражения» у россиянина. Очередным, кто попытается его размочить 7 сентября в Абу-Даби станет американец Дастин Порье, но шансов на это у него явно меньше, чем у Тибау в далёком 2012 году.