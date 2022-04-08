Кадыров отреагировал на победу Чимаева над Бёрнсом в UFC

Фото: ramzan/vk.com

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что испытывает боль и усталость после победы над бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Во время пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале UFC, он отметил, что не ожидал такой суровости от соперника.

Очень суровый соперник. Я не ожидал от него такой суровости — настоящий бразилец. Бой получился тяжёлым. Я сейчас чувствую боль, я очень устал, — сказал он. Ранее Чимаев одержал победу...