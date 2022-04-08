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Кадыров отреагировал на победу Чимаева над Бёрнсом в UFC

Кадыров назвал Чимаева королём клетки
12:29, 10 апреля 2022
Кадыров отреагировал на победу Чимаева над Бёрнсом в UFC Рамзан Кадыров Фото: ramzan/vk.com
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу шведского бойца ММА чеченского происхождения Хамзата Чимаева над бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Руководитель региона в Telegram назвал Чимаева королём клетки. 

Доказал, что он король клетки, — написал Кадыров.

Чимаев одержал победу над Бёрнсом решением судей со счётом 29:28. В активе шведского бойца чеченского происхождения 11 побед подряд в профессиональной карьере.

Ранее 27-летний боец заявил, что испытывает боль и усталость после победы над бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273. Во время пресс-конференции он отметил, что не ожидал такой суровости от соперника.

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