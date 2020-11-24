Харитонов встретитлся с Яндиевым и принял его извинения

https://static.news.ru/photo/0203ca66-2e40-11eb-b9d2-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: instagram.com/adam_yandiev_boroda

Бойцы смешанного стиля Сергей Харитонов и Адам Яндиев встретились и уладили конфликт. Об этом рассказал сам Сергей на пресс-конференции в Москве.

Яндиев принёс извинения за то, что не сдержался и нанёс удар:

Я спортсмен и не должен был себе позволять такого, я приношу тебе извинения, и никакой агрессии к тебе не испытываю, — сказал Адам на встрече.

Харитонов принял извинения и отметил, что умения признавать свою вину — качество сильного человека.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов, в результате которых сломал ему нос и орбитальную кость. Харитонов написал заявление в полицию. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина, писал NEWS.ru.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым. Изначально он исключил вариант перемирия с бойцом.