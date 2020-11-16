Посмотрите на эти руки: новые подробности драки Яндиева и Харитонова

Дело избиения легенды смешанных единоборств Сергея Харитонова средним бойцом из Ингушетии Адамом Яндиевым набирает обороты. За двое суток много чего случилось, и пришло время разобраться, что мы имеем, и к чему всё идёт.

Пожалуй, главная новость последних дней — та, что зачинщика потасовки, Адама Яндиева, арестовали и заключили под стражу. Об этом стало известно поздно вечером 15 ноября. Впервые его доставили в полицию ещё в пятницу, 13 числа, тогда он от дачи показаний отказался. Затем в воскресенье бойца уже не просто привезли в отделение, но и поместили в изолятор временного содержания. Там он и останется, пока в его отношении не выберут меру пресечения.

Кадры доставки Яндиева в полицию есть на YouTube, там журналист задал бойцу вопрос, волнующий всех: был ли у него во время драки с Харитоновым кастет. От этого нюанса может зависеть судьба Адама. Если кастет был, о чём неоднократно заявлял Харитонов, то это уже применение оружия, серьёзная статья.

Был ли у меня кастет? Сами подумайте. На эти руки посмотрите. Там всё видно. Когда говорят, что был кастет, нужно детально всё рассмотреть. Можно увидеть, был ли он, — ответил на вопрос о кастете Яндиев.

То есть Адам не сказал «нет». А раз так, то нет никаких оснований не верить Харитонову, который утверждает, что удар был нанесён не голой рукой. От одного удара кулаком орбитальная кость черепа не проламывается.

Сергей Харитонов instagram.com/kharitonovmma

Преступник должен сидеть в тюрьме

Сам Харитонов дал за последние дни несколько интервью, в том числе и NEWS.ru, где подробно рассказал о всей ситуации. Главный вопрос для многих в этой ситуации — как можно продолжать давать человеку деньги в долг, если он уже несколько раз не возвращал?

Я к людям отношусь хорошо, у всех могут быть проблемы. Всё бывает, у меня у самого бывали финансовые проблемы, я всё понимаю. А он на частных самолётах летает, выкладывает фото шикарной жизни, на дорогих машинах разъезжает. <...> Он говорил: вот-вот, сейчас, скоро я отдам, у меня дела плохи, ты же знаешь мою ситуацию, весь мир меня кинул, от меня все отвернулись, один ты остался, кто всё понимает. Под кожу мне залезал, Остап Бендер, что тут сказать ещё, — сказал он.

Вообще в интервью Сергей за словами в карманы не лез. В частности, в беседе с журналистами «Матч ТВ», он назвал Яндиева преступником, который не должен находиться на свободе. Бойца поддержал легенда российского ММА Олег Тактаров, назвавший Яндиева больным на голову.

Всё не так очевидно

Однако чтобы объективно понимать ситуацию, необходимо привести и аргументы Яндиева. Сначала он обещал записать видео, в котором всё должен был разложить по фактам.

Прошу прощения, только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями. Наберитесь немного терпения. Завтра вы все узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем. Про тот конфликт, который между нами произошёл. Всё с фактами, с доказательствами. Завтра всё узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения. До завтра, — написал Яндиев в Instagram-сторис.

Это видео пока никто не видел, но все продолжают ждать.

На сторону Адама встал бронзовый призёр Олимпиады-2004 в Афинах по дзюдо, экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов, которого считают другом Яндиева. Он изложил свою версию событий.

Жили и дружили два друга, друг другу помогали. Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы, покупал ему какие-то билеты бизнес-классом. Харитонов приглашал его в Таиланд, вместе они готовились, были какие-то спонсоры, потом спонсор куда-то исчез. Они остались друзьями. Яндиев сказал, это его версия: «Ты мне очень помог, я это ценю, я тебе в жизни помогу гораздо больше», — приводит слова Носова «Спорт-Экспресс».

Экс-депутат также заявил, что Яндиев искал встречи с Харитоновым и требовал от него извинений.

По версии Харитонова, то, что он помогал другу, — это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел, а Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев мерзавец, не отдаёт долг. Причём сумма долга везде фигурирует абсолютно разная. Яндиев как мужчина не мог такого простить и просто просил извиниться, — сказал Носов.

Бронзовый призёр ОИ-2004 добавил, что он не за Яндиева, а за правду, и ему неприятно, что в конфликте между русским и человеком другой национальности в глазах общества русский всегда прав.

Здесь с Носовым нельзя согласиться: русский или не русский — не важно, важно то, что именно Яндиев конфликт начал, именно он ударил первым и так ударил, что проломил человеку череп. Перевести всё на тему национальности — ужасная идея.

Словом, конфликт от завершения очень далёк, следим за развитием ситуации дальше.