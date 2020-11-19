Харитонов: подарки дарят девочкам, если Яндиев — такой, то вопросов нет

Когда казалось, что история с конфликтом Сергея Харитонова и Адама Яндиева потихоньку затухает, в ней появились новые обстоятельства. Боец из Ингушетии, недавно выпущенный из следственного изолятора, дал новый повод себя туда поместить. Он выступил с прямыми угрозами в адрес Харитонова, заявив, что с ним «может случиться что-то нехорошее». Мы пообщались с Сергеем и узнали, что он думает по этому поводу и к чему всё ведёт в данном конфликте.

— Сергей, как самочувствие?

— По-прежнему в больнице нахожусь, прихожу в себя, уколы-таблетки. Опухоль должна сойти, и тогда будет ясно, нужна операция или нет, будет сдавливать глаз или нет. По сломанному носу — точно нужна операция, сейчас определяемся с ней.

— Как вы отнеслись к тому, что Яндиева выпустили из изолятора?

— Я ко всему отношусь спокойно. У нас есть законы в стране, вот и посмотрим, как они работают. Если его не накажут, значит у нас в стране спортсменам можно спокойно бить людей, и за это ничего не будет.

— В интервью «СЭ» вы сказали, что не удивлены тому, что его выпустили из ИВС, так как за него есть, кому вступиться. Речь о его отце, влиятельном функционере и бизнесмене в Ингушетии?

— Я не хочу уточнять, просто говорю, что есть люди, которые за ним стоят.

— Но вы знакомы с его отцом?

— Да, я знаком с его отцом и с его братом.

— Не было мыслей связаться с его отцом по этой ситуации, чтобы всё «разрулить»?

— Я не люблю кому-то жаловаться или просить что-то у кого-то. У нас была договорённость с Адамом. Не с отцом или с братом, а с Адамом.

Владимир Астапкович/РИА Новости

— Сейчас начали ставить под сомнение, что у него в руках был кастет или утяжелитель. Он действительно был или вы не видели точно?

— Когда мы с ним общались, он всегда ходил с кастетом. Такой небольшой, зажимается между пальцев, в руке его почти не видно. Бил по-любому кастетом, потому что с первого же удара левой он сломал мне и кость орбитальную и сечки оставил в нескольких местах. Кулаком это сделать невозможно.

— Он сказал, что с вами может случиться что-то нехорошее. Ваша реакция на это, когда увидели?

— Это показательный случай — как работают законы в нашей стране. Человек сначала распустил руки, а потом ещё и реальные угрозы в мой адрес делает. Ну что ж, пускай... Я не трус, я — человек, который идёт вперёд. Я просто смотрю на то, как работают органы власти, прокуратуры, следствие — это всё показательно. Я ведь мог и не писать заявление, но мне хочется показать людям и себе, как в нашей стране исполняются законы. Кого-то могут закрыть за мешок картошки, а кто будет ходить и избивать людей, и ему ничего не будет. Человек нанёс увечья двум людям и спокойно ходит на свободе, ещё и пытается угрожать. Если со мной случится что-то, то... Я к любому развитию событий готов, я — офицер, закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и горжусь этим. Я всегда вёл себя достойно, а не как беспредельщик. Спортсмен не должен применять силу вне ринга или тренировочного зала, тем более на мероприятии, где много людей.

— Ваш юрист видел эти угрозы?

— Я не знаю. Может, ещё нет.

— Надо ему показать, потому что это похоже на новую статью. Не думали ли с охраной ходить после этого?

— Нет, мне нечего бояться, я никого не боюсь, я за свои слова готов ответить. Охрана нужна тем, кто что-то натворил и боится, а я ничего не натворил. Я лишь дал деньги человеку в долг. А человек себя ведёт непорядочно.

— Кстати, насчёт долга. Яндиев говорит, что это было не долгом, а вы делали ему подарки...

— Я что, девочка, чтобы ему подарки давать? Я своей женщине делаю подарки. Если он себя приписывает к этому рангу, то без проблем. Можем про всё забыть. А мужчины отвечают за слова. Какие вообще подарки?!

— Насколько после этого вам принципиально довести дело до конца, чтобы Яндиев оказался за решёткой?

— Я ни к чему такому не стремлюсь, я просто смотрю, как развивается ситуация. Я лежу в больнице с переломанными носом и орбитальной костью и смотрю, как наши органы власти работают. Если всё останется так, как есть сейчас, то можно смело объявить всем спортсменам: спокойно ходите по улице, размахивайте кулаками, наносите людям увечья. Сутки посидите в изоляторе и пойдёте гулять дальше.

— Возможно ли примирение с Яндиевым? Что для этого должно случиться?

— Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня этот вопрос закрыт.