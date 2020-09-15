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Единоборства

Харитонов сравнил своего соперника с клоуном

19:06, 15 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Сергей Харитонов, одержавший победу в дебютном поединке по правилам профессионального бокса над британцем Дэнни Уильямсом, прокомментировал действия своего соперника.

Дэнни Уильямсу нужно было завершить карьеру лет 10 назад. Он меня разочаровал, потому что я думал, что он даст мне бой, а он вышел просто отбыть номер. Я настраивался на тяжёлый и бескомпромиссный бой, а получилось, что Уильямс в какую-то клоунаду начал играть, — приводит слова Уильямса РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин и бывший обладатель этого титула британский боец Диллиан Уайт вновь встретятся на ринге 21 ноября.

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