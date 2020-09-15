Харитонов сравнил своего соперника с клоуном

Дэнни Уильямсу нужно было завершить карьеру лет 10 назад. Он меня разочаровал, потому что я думал, что он даст мне бой, а он вышел просто отбыть номер. Я настраивался на тяжёлый и бескомпромиссный бой, а получилось, что Уильямс в какую-то клоунаду начал играть, — приводит слова Уильямса РИА Новости .