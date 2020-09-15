Харитонов сравнил своего соперника с клоуном

https://static.news.ru/photo/939cad80-f76d-11ea-aef6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец ММА Сергей Харитонов, одержавший победу в дебютном поединке по правилам профессионального бокса над британцем Дэнни Уильямсом, прокомментировал действия своего соперника.
Дэнни Уильямсу нужно было завершить карьеру лет 10 назад. Он меня разочаровал, потому что я думал, что он даст мне бой, а он вышел просто отбыть номер. Я настраивался на тяжёлый и бескомпромиссный бой, а получилось, что Уильямс в какую-то клоунаду начал играть, — приводит слова Уильямса РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин и бывший обладатель этого титула британский боец Диллиан Уайт вновь встретятся на ринге 21 ноября.