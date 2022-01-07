Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации в Казахстане

Российский боец смешанного стиля экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с протестами в Казахстане. Спортсмен выразил надежду на скорое воцарение мира в стране. Своё мнение он высказал в сторис Instagram.

Всем салам алейкум. Очень переживаю за то, что происходит в Казахстане. Надеюсь, в самое ближайшее время на земле наших братьев воцарится мир, согласие и спокойствие, — написал Хабиб.

Ранее сообщалось, что казахстанский футболист ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов перестал выходить на связь. В стране с первых дней января проходили массовые акции протеста. Поводом для них стало повышение цен на газ. На всей территории страны введён режим чрезвычайного положения. 8 января стало известно, что при беспорядках в Алма-Ате застрелили ребёнка.

5 января матч КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» прошёл в столице Казахстана Нур-Султане, несмотря на режим ЧП, который был введён в городе из-за массовых протестов и беспорядков. Однако зрителей на него не пустили.