https://static.news.ru/photo/d96c1814-dc66-11e9-b703-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Дэйна Уайт, который является главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ответил в Twitter подписчикам на вопросы о зарплатах бойцов.

Дело в том, что один из пользователей обвинил Уайта в том, что он мало платит атлетам и пытается на них сэкономить.

Q: Why are you so cheap and pay fighters less than what they should be paid? #AskDana

- @Boo_el_prez



A: pic.twitter.com/e8RGfopv3i — Dana White (@danawhite) 19 сентября 2019 г.

Руководитель UFC в ответ назвал пользователя «тупицей», потому что он ничего не знает о том, как на самом деле обстоят дела с гонорарами.

Ты не знаешь о реальных зарплатах бойцов. И вообще — всем всегда хочется больше денег. Здесь всегда будут проблемы, — ответил Уайт.

Согласно представителям российского бойца Хабиба Нурмагомедова, он получил за бой с американцем Дастином Порье многомиллионный гонорар. Бой состоялся на турнире UFC 242 в Абу-Даби и завершился победой россиянина.

Ранее Уайт назвал предполагаемый срок возвращения в октагон экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, писал News.ru.