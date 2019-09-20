Руководитель UFC в ответ назвал пользователя «тупицей», потому что он ничего не знает о том, как на самом деле обстоят дела с гонорарами.
Ты не знаешь о реальных зарплатах бойцов. И вообще — всем всегда хочется больше денег. Здесь всегда будут проблемы, — ответил Уайт.
Согласно представителям российского бойца Хабиба Нурмагомедова, он получил за бой с американцем Дастином Порье многомиллионный гонорар. Бой состоялся на турнире UFC 242 в Абу-Даби и завершился победой россиянина.
Ранее Уайт назвал предполагаемый срок возвращения в октагон экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, писал News.ru.