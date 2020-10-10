Гассиев заявил, что ответит на видеообращение Джонсона на ринге

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Российский спортсмен Мурат Гассиев ответил на дерзкое видеообращение американского боксёра Кевина Джонсона. Так, боец заявил, что продемонстрирует свой «ответ» на ринге.

Кевин Джонсон хороший соперник, опытный. Я его уважаю и приглашаю в Россию, в Северную Осетию, встречу его хорошо и познакомлю со своими друзьями. Перед боем я ничего не говорю, всё скажу в ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно в ринге, — подчеркнул Гассиев, слова которого приводит Пятый канал.

Некоторое время назад Джонсон опубликовал видеообращение, в котором посоветовал Гассиеву «запастись лекарствами», ведь они очень понадобятся ему после поражения.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв 10 октября провёл видеоконференцию с ведущими боксёрами страны — действующими и уже завершившими карьеру. В ходе неё бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев обратился к Александру Поветкину, который 21 ноября проведёт второй бой с британцем Диллианом Уайтом.

Первый поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC состоялся 22 августа, россиянин одолел своего соперника нокаутом в пятом раунде.