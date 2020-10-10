«Пусть он лезет сам»: Лебедев напутствовал Поветкина перед боем с Уайтом

https://static.news.ru/photo/c4744b86-0ba2-11eb-89d3-fa163e074e61_660.jpg Денис Лебедев Фото: instagram.com/denislebedev_official

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв 10 октября провёл видеоконференцию с ведущими боксёрами страны — действующими и уже завершившими карьеру. В ходе неё бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев обратился к Александру Поветкину, который 21 ноября проведёт второй бой с британцем Диллианом Уайтом.

Первый поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC состоялся 22 августа, россиянин одолел своего соперника нокаутом в пятом раунде.

Александру Поветкину хочу пожелать — только вперёд. Я тебя прошу и умоляю — не лезь в драку. Пусть он лезет сам, — напутствовал коллегу Лебедев.

Сам Поветкин заявил, что разобрал тактические ошибки первого боя и в реванше постарается их не допустить.

Я еду побеждать и во втором бою. Я буду стараться закончить бой так же ярко, как и первый. Я физически и морально готов к этому. Если говорить о желании Уайта провести быстрый реванш, то это его инициатива. Лично я готов боксировать, — сказал боксёр.

Ранее российский ММА-промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью NEWS.ru спрогнозировал победу Поветкина нокаутом в реванше с Уайтом.