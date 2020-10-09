Промоутер назвал соперников, с которыми нужно драться Поветкину

https://static.news.ru/photo/b1e61cc2-0a14-11eb-ba77-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский ММА-промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью NEWS.ru назвал соперников, с которыми имеет смысл драться российскому боксёру Александру Поветкину.

Я вообще считаю, что Поветкин не получил того, чего заслуживал. После этого боя ему должны были дать побоксировать за титул чемпиона мира с одним из больших ребят: Фьюри, Уайлдер или Джошуа. Почему Саша должен драться в реванше, если он выиграл нокаутом? — сказал Гаджиев.

Промоутер считает, что Поветкину реванш с Уайтом может быть интересен с точки зрения бизнеса.

Там в ход уже пошли большие деньги, но бой за титул был бы намного логичнее. Тем более мы понимаем, что время Поветкина скоро уйдёт в силу возраста. Реванш реваншем, но ему нужно успеть подраться за титул, — добавил Гаджиев.

С точки зрения главы Fight Nights Global, Поветкин в реванше снова нокаутирует Уайта.

21 ноября российский боксёр проведёт реванш с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом. Первый их бой прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Полностью интервью с Гаджиевым опубликовано в разделе «Спорт».