Фергюсон проиграл третий бой подряд в UFC

https://static.news.ru/photo/00757896-b600-11eb-8b15-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший временный чемпион в лёгком весе американец Тони Фергюсон (25-6) проиграл третий бой подряд в UFC, уступив по очкам соотечественнику иранского происхождения Бенейлу Дариушу (21-4) в соглавном поединке турнира UFC 262 в Хьюстоне.

Фергюсон традиционно долго входил в поединок, успев пропустить в дебюте несколько ударов и тейкдаун. Жёсткий обмен ударами продолжился в партере, откуда Эль Кукуй не смог выбраться до конца раунда. При проходе в ноги Дариуша Фергюсон попытался его задушить в начале второй пятиминутки, но в результате лишь проиграл позицию и пропустил несколько ощутимых ударов сверху. Фергюсон, превозмогая боль, пережил жёсткий болевой на ногу.

Дариуш бросил соперника на землю и получил боковой контроль в третьем раунде, что окончательно приблизило его к победе. В этот раз иранец уже не атаковал активно, а спокойно довёл дело до победы судейским решением. Все трое боковых рефери отдали победу Дариушу со счётом 30:27, а 37-летний Фергюсон потерпел третье поражение кряду.

Как стало известно ранее, бразилец Рожериу Бонторин победил единогласным решением судей американца Мэтта Шнелла в поединке в весе до 62 кг на турнире UFC 262 в Хьюстоне.