https://static.news.ru/photo/da8453ae-4667-11ea-8373-fa163e074e61_660.jpg Федор Емельяненко Фото: fedoroskol/twitter.com

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко объяснил, почему не подписал контракт с Ultimate Fighting Championship в 2012 году, когда вёл переговоры с этой организацией.

У нас было несколько встреч, мы вели переговоры. Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Дэйна Уайт разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились. Если бы он более человечно подходил к бойцам, этот бой бы состоялся, — цитирует Емельяненко ТАСС.

43-летний Фёдор Емельяненко был чемпионом крупных промоутерских организации RINGS, PRIDE, WAMMA, выступал в Srikeforce и Bellator, однако не провёл ни одного поединка в UFC и, скорее всего, останется в истории самой крупной звездой ММА, никогда не дравшейся в октагоне.

Как сообщал NEWS.ru, Фёдор Емельяненко назвал бойцовские недостатки Хабиба Нурмагомедова.