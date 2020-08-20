Боксёр Файфер пообещал бить своего соперника Папина по-братски

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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд сделал прогноз на главный бой вечера турнира в Казани, где россияне Алексей Папин и Руслан Файфер разыграют звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе.

Твёрдо уверен, что достаточно серьёзным фаворитом является Папин. Мне кажется, он быстрее, жёстче и лучше как боксёр по всем показателям. Бой будет для него нелёгкий, но хороший. Файфер удобнее для...