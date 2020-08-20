Боксёр Файфер пообещал бить своего соперника Папина по-братски

22 августа в Казани состоится бой за звание официального претендента на титул WBC в первом тяжёлом весе между российскими боксёрами Русланом Файфером и Алексеем Папиным.
Могу пообещать, что мы покажем очень интересный бой. Никаких проблем с настроем у нас не будет. В субботу мы выйдем на ринг и постараемся показать свой максимум, личные отношения никак не будут вовлечены в это. Я буду бить его по-братски и еще сильнее, — приводит слова Файфера пресс-служба Федерации бокса России.
Как писал NEWS.ru, российский боец Вадим Немков, который 22 августа проведёт бой за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе с Райаном Бейдером, рассказал о своих возможных перспективах в лучшей лиге мира UFC.
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