Емельяненко и Нурмагомедов вошли в шестёрку величайших бойцов всех времён

https://static.news.ru/photo/563d46b8-a400-11ea-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Американский телеканал CBS составил рейтинг из десяти лучших бойцов ММА вне зависимости от времени и весовой категории. В нём оказались двое россиян: тяжеловес Фёдор Емельяненко и легковес Хабиб Нурмагомедов.

Возглавил рейтинг действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, опередивший бразильца Андерсона Силву и канадца Жоржа Сен-Пьера. Следом за ними расположился лучший тяжеловес в истории Емельяненко, а Нурмагомедов замкнул шестёрку лучших, став сильнейшим в своём дивизионе.

Как сообщал NEWS.ru, стали известны главные участники турнира лиги ACA, запланированного на 11 июля.