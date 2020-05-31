Емельяненко и Нурмагомедов вошли в шестёрку величайших бойцов всех времён

Американский телеканал CBS составил рейтинг из десяти лучших бойцов ММА вне зависимости от времени и весовой категории. В нём оказались двое россиян: тяжеловес Фёдор Емельяненко и легковес Хабиб Нурмагомедов.
Возглавил рейтинг действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, опередивший бразильца Андерсона Силву и канадца Жоржа Сен-Пьера. Следом за ними расположился лучший тяжеловес в истории Емельяненко, а Нурмагомедов замкнул шестёрку лучших, став сильнейшим в своём дивизионе.
Как сообщал NEWS.ru, стали известны главные участники турнира лиги ACA, запланированного на 11 июля.
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