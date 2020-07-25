Эмеев одержал победу на "Бойцовском острове" UFC

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Российский боец полусреднего веса Рамазан Эмеев (19-4) победил по очкам немецкого дебютанта UFC Германа Штольце (12-4) на заключительном турнире на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Эмеев все три раунда работал в стойке, чередуя клинчи с ударами с дистанции и превосходил соперника почти во всех компонентах. Трудности у россиянина возникли лишь в конце первого раунда, когда он пропустил удар коленом на встречу и несколько добивающих ударов перед самым гонгом. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Эмееву со счётом 30:27 (двое) и 29:28.

Таким образом российский боец реабилитировался за первое поражение в октагоне и одержал четвёртую победу в пяти поединках в UFC.