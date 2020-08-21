Эдгар с победы начал карьеру в легчайшем весе

Фото: www.instagram.com/frankieedgar/

40-летний российский тяжеловес Александр Поветкин на турнире по боксу в Англии сотворил сенсацию, нокаутировав в пятом раунде местного героя Диллиана Уайта. Британец по итогам первой четверти боя вёл по очкам, а в четвёртом раунде дважды отправлял Поветкина в нокдаун. Такой развязки не предполагал ни ход боя, ни предматчевые расклады, но Русский Витязь Александр Поветкин показал, что пока у него есть мощь в кулаках, его рано списывать со счетов. Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, но на очереди полноценный титульный бой с Тайсоном Фьюри.

Похудевший Уайт и девушки на разогреве Бой тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта можно считать полноценным возвращением профессионального бокса. Если до этого в боксёрских шоу не выставляли звёзд первой величины,...