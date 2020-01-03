https://static.news.ru/photo/8d93f94e-2e27-11ea-91e7-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент бойцовского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что в 2012 году был близок к договорённости с Фёдором Емельяненко о бое с американским тяжеловесом Броком Леснаром, однако поединок не состоялся по личным причинам.

Уайт таким образом ответил на вопрос пресс-службы UFC о том, какой бой в рамках организации он хотел бы увидеть больше всего, но не смог. Президент промоушена признался, что переговоры по поединку уже были близки к успеху. Стороны согласились провести бой на футбольном стадионе в Ирвинге, штат Техас. Однако определённые обстоятельства не дали этому состояться.

Между тем, как напоминает ресурс MMA junkie, в 2013 году Уайт был чуть более конкретен в этом вопросе. Тогда президент UFC заявил, что проведению боя Емельяненко — Леснар помешала смерть отца Фёдора.

29 декабря 2019 года, как передавал NEWS.ru, Фёдор Емельяненко нокаутировал в первом раунде американца Куинтона Джексона на первом турнире организации смешанных единоборств Bellator в Японии.