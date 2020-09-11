Цирк переехал в Химки. Харитонов избил Уильямса, едва ударив

https://static.news.ru/photo/9c4e5338-f485-11ea-ade6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Химках завершился вечер бокса, где в главном бою Сергей Харитонов победил Дэнни Уильямса. Там соперничества не получилось, зрелище было довольно печальным. Зато со-главный поединок Фёдора Чудинова и Умара Садика получился что надо: британец заставил поволноваться за собственную жизнь.

Главное — не вперёд ногами

Пять лет назад Фёдор Чудинов был настоящим чемпионом мира, причем пояс WBA Super он завоевал не как-нибудь, а 9 мая в Германии, победив немца. А Феликс Штурм — это топ из топов. Тогда Чудинов был действительно хорош, но в последние годы его уровень, к сожалению, заметно упал.

С Умаром Садиком, тем не менее, Фёдор должен был разбираться легко. У этого парня 10 побед в карьере, 8 из которых он одержал над боксерами, у которых поражений больше, чем выигрышей. Но даже Садик просто возил Чудинова большую часть боя. Фёдор почти наверняка проиграл бы бой по очкам, если бы не то, что случилось в 12-м раунде.

А случилось вот что: Садик напропускал в голову целую охапку ударов и не оставил судье Юрию Копцеву другого выбора, как вмешаться в это и остановить бой. Возможно, он спас британцу жизнь, потому что даже так Садик буквально сполз на пол. А если бы пропустил еще несколько ударов, мог бы уже никогда не встать.

Слава богу, все обошлось. Падение выглядело очень страшно. У Садика просто подкосились ноги, и он пошел вниз. Плохие мысли пришлось отгонять изо всех сил. Мы же все помним то, что случилось прошлым летом с Максимом Дадашевым. Он, кстати, тоже покинул ринг на своих ногах. Будем надеяться, что с Садиком всё будет хорошо.

А по Фёдору выводы можно сделать только не очень оптимистичные. Это был очередной средний бой в его исполнении, по очкам он вряд ли выигрывал. Но победа есть победа: Он защитил титул чемпиона мира по версии WBA Gold и будет ждать следующего претендента.

Комедия с обидчиком Тайсона

В главном бою за пояс РЕН ТВ в Химках встречались Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс, 47-летний боксёр, в 2004 году нокаутирвавший Майка Тайсона. Кстати, этот пояс РЕН ТВ в ноябре 2019-го завоевал Александр Емельяненко, когда нокаутировал Михаила Кокляева.

Для Харитонова это был дебют в профессиональном боксе, для Уильямса — 85-бой. Есть повод надеяться, что 86-го не будет, потому что Дэнни не показал абсолютно ничего. А до боя обещал многое:

Я начал заниматься боксом, когда он еще не родился! — заявил британец в интервью «СЭ», говоря о 40-летнем россиянине.

Это не правда, кстати. Харитонов занимался боксом 20 лет назад, он с бокса начинал карьеру в спорте, у него 15 любительских боёв, а по силе его удара можно судить по ММА, где Сергей — настоящая легенда, без преувеличения.

В самом бою, правда, особо бить Сергею не пришлось. Для нокаута хватило двух точных ударов, которые легли не в самую цель, а через перчатку. Первый — в стартовом раунде, второй — во втором. Уильямс даже не упал, он просто отшатнулся и дал понять рефери, что продолжать не хочет.

Можно ли обвинять Уильямса за то, что он ничего не показал? Нет. Во-первых, ему 47 лет. В этом возрасте боксируют на профессиональном уровне — единицы, а на топ уровне — вообще никто. Бердард Хопкинс уже закончил карьеру. Уильямс приехал в Россию за хороший гонорар, простоял полтора раунда, пару раз махнул рукой и довольный улетит домой. Мы разве не знали, что все будет именно так?