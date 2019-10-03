Одиозный боец ММА Александр Емельяненко и мастер силового экстрима Михаил Кокляев в жизни давно дружат, но в последние полгода пытаются изображать из себя непримиримых противников. В конце концов они договорились до боя по правилам бокса 29 ноября на «ВТБ Арене». При нулевой спортивной интриге в своём противостоянии они пытаются продавать билеты всеми доступными способами, в том числе изображая драку при встрече в центре Москвы, но получается пока не очень. Зачем нужен и кому интересен этот бой — в материале News.ru.

От великого до смешного

— Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито.

Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки.

(И.Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев»)

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев — вполне успешные спортсмены в своих дисциплинах. Первый входил в десятку лучших тяжеловесов мира, был одним из самых многообещающих бойцов PRIDE. По мнению многих специалистов, по таланту уж никак не уступал брату Фёдору Емельяненко, а подводила только дисциплина, из-за которой он сначала прочно прописался в светских хрониках, а затем и угодил за решётку. Второй был самым успешным российским спортсменом в истории соревнований по силовому экстриму и олицетворением русской силушки. Теперь лучшие годы обоих остались позади, и друзьям приходится объединять усилия, чтобы хорошо заработать.

Емельяненко в последние полгода активно предлагает себя всем промоушенам от японского RIZIN до американского Bare Knuckle. Однако японцы не сильно ностальгируют по ветеранам PRIDE, а американцы просто не дадут визу человеку, имевшему ранее серьёзные проблемы с законом. В России тоже нет очереди из желающих приютить Емельяненко. С клубом «Ахмат» он расстался ещё в прошлом году, RCC разорвали контракт после скандала с пьяной ездой в Кисловодске, а FIGHT NIGHTS так и не удалось уговорить Харитонова подраться с Александром за 10 млн рублей.

В итоге бой с Кокляевым стал единственным спасением карьеры Александра, тем более что в России спрос на фрик-шоу порой превышает интерес к качественным боям, что показал недавний хайповый поединок Вячеслава Дацика с блогером Артёмом Тарасовым. Даже при том, что у Кокляева нет шансов победить Емельяненко ни в одном из видов единоборств, можно создать в поединке искусственную интригу и найти любителей поглазеть на схватку бойца с качком.

Кто оплатит банкет?

Но даже при всём искусственно разогреваемом интересе сложно представить, что объявленные гонорары бойцов в $160 тыс. для Емельяненко и $80 тыс. для Кокляева в России могут окупиться, да и о самом мероприятии мы за полтора месяца не знаем почти ничего. В недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» Емельяненко-младший так и не смог внятно ответить ни на один вопрос о деталях предстоящего шоу. Кто будет выступать на разогреве бойцов, кто выступит промоутером и супервайзером, раз уж поединок пройдёт по правилам бокса.

Кстати, выбор самого формата — боксёрский поединок четыре раунда по три минуты — также вызывает вопросы. Бой по ММА был бы логичнее и удобнее тому же Кокляеву. Там он мог бы лучше использовать свою природную мощь, прижимая соперника к сетке и используя против него массу и приёмы на грани фола. В рафинированном боксёрском поединке у него не будет ни малейшего шанса против более быстрого техничного и подготовленного бойца, разве что Александр будет в таком же состоянии, как во время известного диалога с полицией в Кисловодске.

Интереснее было бы провести данный поединок в большом государственном цирке и по правилам профессионального рестлинга. Во-первых, место будет полностью соответствовать содержанию «поединка». Во-вторых, по заранее написанному сценарию можно придумать что-то более интересное, чем четырёхраундовое избиение бойцом дилетанта. Например, Кокляев, оттолкнувшись от канатов, животом отправит Емельяненко в зрительский зал, как шар в лузу, или поднимет его над головой и со всего размаху грохнет об колено. В свою очередь, Александр может продемонстрировать свой коронный удар «встречная электричка», который может нокаутировать соперника, даже просвистев мимо уха. В общем, больше жести ребята, так вы на 250 тыс. билетов и рекламы не продадите. Тем более что билеты стоят от 700 до 15 тыс. рублей, что дешевле, чем на недавнее шоу ACA на той же арене.

Почему это может выстрелить?

Индустрия единоборств в России находится на том же уровне, что в 90-е годы в США. Многие до сих пор называют этот вид «спорта» архаизмом из 90-х и приходят в зал не оценить мастерство бойцов, а посмотреть какой-нибудь адский замес до или после боя. Именно поэтому в ACA наибольшим спросом пользуется шоумен Мага Исмаилов, а не вполне качественные бои за чемпионские пояса, но с участием скучных и совершенно не раскрученных персонажей.

Камил Гаджиев очень чутко прочувствовал этот запрос в обществе, а потому сумел раскрутить до небес противостояние Исмаилова с Владимиром Минеевым, а затем сам же устроил пусть и фальшивую, но бодрую потасовку в пиджаках Али Багаутинова и Вартана Асатряна. Сейчас он и вовсе пошёл на интересный ход, заманив зрителя на турнир дебютом в ММА Дмитрия Кудряшова, который соскочил с боя за десять дней из-за травмы, хотя злые языки говорят, что он и не собирался драться по правилам ММА.

Российские реалии таковы, что все отечественные промоушены сейчас находятся в кризисе. Качественными турнирами уже никого не удивишь, а с приходом UFC на их уровне все будут смотреться второй лигой, поэтому приходится придумывать для народа другие развлечения: бои толстяков, качков, уголовников, фриков, артистов, футболистов с хоккеистами. Всё пойдёт в ход, чтобы вызвать в обществе хоть какой-то интерес, но к спорту это будет иметь очень опосредованное отношение, как и бой Емельяненко с Кокляевым, по каким бы правилам он ни проходил.