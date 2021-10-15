Чудинов победил Миттага техническим нокаутом в Казани

В Казани завершился вечер бокса, в главном бою которого российский боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов (25-2-1, 17 КО) победил техническим нокаутом в третьем раунде немца Ронни Миттага (31-5-4, 16 КО).

С первых минут боя Чудинов в своей манере шёл вперёд на соперника, который охотно уступил инициативу и периодически отстреливался в контратаках, не давая загнать себя в угол. При этом оба боксёра попадали сериями, но активнее был Чудинов, который наносил больше ударов. Ничего не предвещало досрочного окончания, но немец не вышел на третий раунд. При этом он жестом показал сопернику на руку, которую он, судя по всему, травмировал в одном из разменов.

В соглавном поединке в среднем весе армянин Эдгар Гукасян победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Габриэля Анхеля Ледесма.

Как сообщалось ранее, российский боксёр Фёдор Чудинов выиграл у южноафриканца Рино Либенберга в бою за пояс WBA Gold в суперсреднем весе.