В заключительном материале серии, посвящённой предстоящему бою Нурмагомедов — Порье, News.ru рассуждает о наследии российского чемпиона. Он хочет войти в историю, как единственный боец, покоривший вершину ММА и ушедший с неё непобеждённым. Но получится ли? Ведь скольким величайшим бойцам это не удавалось.

Первый и единственный

Пока ещё ни один чемпион в истории UFC не покидал клетку непобеждённым. Великий Ройс Грейси, показавший на первых турнирах превосходство школы бразильского джиу-джитсу, бесславно вернулся в клетку в 2006 году, чтобы проиграть новому чемпиону Мэтту Хьюзу. Андерсон Силва и Чак Лиддел, Би-Джей Пенн и Жозе Алду сложили свои короны в боях, а Жорж Сен-Пьер хоть и дважды покидал октагон действующим чемпионом имеет в послужном списке два пусть и закрытых в реваншах, но поражения. Формально проигрывал и самый одарённый боец современности Джон Джонс. В бою с глухонемым соперником Мэттом Хэммилом он использовал запрещённые удары локтями, за что был справедливо дисквалифицирован.

Нурмагомедов остаётся единственным чемпионом UFC, который ни разу не проигрывал ни в октагоне, ни на других турнирах по ММА. И хотя львиную долю своих побед Хабиб одержал в России над малоизвестными соперниками, рекорд 11-0 в UFC и две победы в чемпионских боях говорят сами за себя. Однако сам Нурмагомедов не планирует выступать долго. В его планах добиться рекорда 30-0 и уйти на покой непобеждённым чемпионом, чего не удавалось ещё никому. Только вот получится ли? Основных препятствий на пути к статусу легенды из легенд три.

Тони Фергюсон

На сегодня Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон — объективно два сильнейших легковеса в мире. Они могли встретиться в октагоне четырежды, в том числе ещё задолго до своего нынешнего статуса. Однако каждый из бойцов успевал в самый неподходящий момент получить травму, а Нурмагомедов однажды был госпитализирован за день до боя из-за обезвоживания, вызванного весогонкой. Дошло до того, что Дэна Уайт уже боится объявлять этот бой, считая, что у него плохая карма. Однако после боя Нурмагомедов — Порье у него просто не будет выбора.

Тони Фергюсон tonyfergusonxt/vk.com

У Фергюсона ещё более продолжительная победная серия в UFC из двенадцати поединков. При этом в семи из восьми последних боёв он получал специальные премии за зрелищность, а в восьмом премией стал пояс временного чемпиона, который он завоевал в бою с Кевином Ли, а потом лишился, не сумев в очередной раз выйти против Хабиба. Фергюсон по праву считается самым опасным соперником Нурмагомедова, а шансы в их противостоянии были бы почти идеально равными. Тони прекрасно борется и может не позволить Хабибу быть «одеялом» все пять раундов, при этом в стойке арсенал американца разнообразнее, чем у россиянина.

Звёзды над головой

В боевых видах спорта наказание за «звёздную болезнь» следует незамедлительно, при этом неважно, начинает ли боец спустя рукава относиться к тренировкам или слишком уверует в свои силы. Когда Ронда Роузи посчитала себя неуязвимой и слишком поверила в свой бокс, её опустила с небес на землю Холли Холм, а Сен-Пьера точно также на пике славы наказал за самоуверенность Мэтт Серра. На Нурмагомедова после победы над Конором Макгрегором свалилась небывалая слава, а второй раунд боя с ирландцем показал, что Хабиб очень прибавил в стойке.

Именно эта самоуверенность и желание поиграть в «великого ударника» может сыграть с чемпионом злую шутку, если не в бою с Порье, то в одном из следующих поединков. Ведь в случае побед над Порье и Фергюсоном он захочет поставить непременно эффектную точку в карьере и выиграть красиво в последнем бою. Своими опасениями накануне боя с Порье поделился и экс-претендент на титул в среднем весе, а ныне эксперт UFC Чейл Соннен, который заявил, что Нурмагомедов сейчас выглядит как Майк Тайсон перед боем с Бастером Дагласом. После первого поражения в карьере Тайсон сказал: «Я перестал быть чемпионом, потому что стал знаменитостью. У меня куча денег, я снимаюсь в рекламе и летаю по всему миру, вместо того чтобы сидеть дома и тренироваться с командой». Вам это ничего не напоминает?

Скука и тоска по былой славе

Суметь уйти вовремя под силу далеко не каждому чемпиону. Даже если Нурмагомедов и выполнит поставленную задачу и, добившись рекорда 30-0, триумфально закончит с боями, это не значит, что он не вернётся. Фёдор Емельяненко после победы над Педро Риззо говорил так уверенно, что с боями покончено, что ему поверили даже собственные дочери, но прошло три года, он снова надел перчатки и подрался в Японии. Однако то, что происходило в его карьере дальше иначе как издевательством над собственными болельщиками назвать нельзя. И таков удел многих ветеранов, которым становится скучно на пенсии без блеска софитов, сумасшедшего адреналина и трескучего голоса ринг-анонсера.

Jason Silva/Global Look Press

Конечно, после окончания карьеры перед Хабибом будут открыты все двери в родном Дагестане и многие в Москве. Он может стать политическим и общественным деятелем, бизнесменом, властелином умов и наставником. Но разве всё это сравнится с ощущениями при выходе в клетку. Да и любые деньги имеют свойство заканчиваться, особенно если у тебя большая семья. Возможно, Хабибу захочется, чтобы старший сын пошёл по его стопам и увидел вживую выступление отца. Однако любое возвращение после простоя будет похоже на авантюру с очень призрачными шансами на успех. Это Сен-Пьеру удалось победить слабого чемпиона Майкла Биспинга и снова ускакать в закат, а в лёгком весе конкуренция всегда будет запредельной, а потому войти дважды в ту же чемпионскую реку Хабибу уже не удастся.