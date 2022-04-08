Чимаев рассказал о боли после победы в UFC

Боец MMA Чимаев заявил, что чувствует боль и усталость после победы над Бёрнсом
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:57, 10 апреля 2022
Хамзат ЧимаевФото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что испытывает боль и усталость после победы над бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Во время пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале UFC, он отметил, что не ожидал такой суровости от соперника.
Очень суровый соперник. Я не ожидал от него такой суровости — настоящий бразилец. Бой получился тяжёлым. Я сейчас чувствую боль, я очень устал, — сказал он.
Ранее Чимаев одержал победу над Бёрнсом решением судей со счётом 29:28. В его активе 11 побед в профессиональной карьере.
Ранее 28-летний российский боец смешанного стиля Пётр Ян заявил, что выиграл бой против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. Тем не менее судьи лишили его победы.