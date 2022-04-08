Чимаев рассказал о боли после победы в UFC

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что судьи провалились, отдав победу Алджаймену Стерлингу в поединке с Петром Яном. Ранее американский боец одолел россиянина раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Слова Уйата приведены на сайте UFC.

Думаю, что судьи провалились, принимая решение. У меня получилось 3:2 по раундам в пользу Петра Яна, — заявил Уйат. Для Яна эта поражение стало третьим в карьере. До этого он...