Будущий чемпион или мыльный пузырь: на что способен Хамзат Чимаев

Проживающий в Швеции чеченец Хамзат Чимаев этим летом «оседлал» поезд хайпа в UFC и после трёх разгромных побед готовится драться в главном бою вечера, а там и до титула рукой подать. От него в полном восторге Дэйна Уайт и фанаты, на его шоу на пресс-конференциях обращают внимание чемпионы, а соперники морально проигрывают ещё до поединка. Сам Чимаев намерен забрать титулы в полусреднем и среднем весах. Не слишком ли много авансов для парня, который доселе бил только «мешков»? NEWS.ru разбирается в феномене Хамзата Чимаева.

«Истинный чеченец»

В Швецию Чимаев перебрался в 19 лет вслед за своим старшим братом, который обосновался там вместе с семьёй. Вначале он жил в городе Кальмар, где занимался вольной борьбой. После первых спортивных успехов Хамзат переехал в столицу, где обосновался в Allstar Training Center — клубе, где тренируются все сильнейшие шведские борцы, включая Александра Густафссона и Илира Латифи. Пройдя российскую школу вольной борьбы, Чимаев без труда стал одним из сильнейших в этом виде спорта в Швеции, а в 2018 году — национальным чемпионом. Одного занятия спортом было недостаточно для заработка — Чимаев успел поработать рабочим на заводе и охранником в ночном клубе.

Кстати, сразу после переезда в Швецию Хамзат блистал на локальных турнирах под фамилией Гириханов, а его успехи активно освещались в чеченских СМИ. Однако мечтал он не о поездке на Олимпиаду в Токио, а о выступлении в UFC, а потому сделал акцент на карьеру в MMA. В первых шести боях, большинство из которых прошли в ближневосточной организации Brave FC, Чимаев одержал досрочные победы над всеми соперниками, в том числе над Икрамом Алискеровым — учеником Абдулманапа Нурмагомедова.

Чимаев считает Швецию второй родиной и выступает под флагом этой страны, однако позиционирует себя и как часть чеченского мира. Уже после получения шведского гражданства он неоднократно посещал родную республику, бывал в клубе «Ахмат», встречался с Рамзаном Кадыровым и куратором клуба, вице-премьером Чечни по силовому блоку Абузайдом Висмурадовым, известным под прозвищем Патриот. Кадыров поздравлял Хамзата с первыми победами в UFC и сказал, что где бы тот ни находился, он является «истинным чеченцем».

Впрочем, по утверждению руководителя правозащитной организации «Вайфонд» Мансура Садулаева, проживающего в Европе, так было далеко не всегда, и раньше Чимаев восхищался другими авторитетами.

Раньше тот же Чимаев присягал на верность Абу-Бакру аль-Багдади, лидеру экстремистской группировки ИГИЛ (запрещена в России. — NEWS.ru), когда эта организация активно воевала в Сирии. Тех, кто не присягнул, Чимаев обвинял в неверии, называл немусульманами. И вот этот радикал в одночасье становится кадыровцем. И тут вообще непонятно, с какой целью он присягал, был ли он за ИГИЛ и как это сочетается с его любовью к Кадырову, — рассказывал Садулаев в интервью «Кавказ.Реалии».

Однако никаких других подтверждений о якобы радикальных взглядах Чимаева найти не удалось.

twitter.com/kchimaev

Минута славы на «Бойцовском острове»

Слава Чимаева так бы и ограничивалась Швецией и Чечнёй, если бы не состоялся его невероятно яркий дебют этим летом на «Бойцовском острове». Борз (в переводе с чеченского — «волк». — NEWS.ru) стал рекордсменом в новейшей истории лиги, одержав две победы за 10 дней в двух разных дивизионах. В первом бою он задушил во втором раунде Джона Филлипса, а затем жёстко избил Риса Макки. Следующий поединок Чимаев был готов провести уже через месяц, но визовая задержка вынудила его подождать с покорением Америки.

В минувшие выходные шведский феномен вырубил за 17 секунд крепкого середняка Джеральда Миршарта, который, похоже, ещё до боя согласился с ролью жертвенного барана для восходящей звезды. Чимаев быстро освоился в роли «говорящей головы» и с подачи своего менеджера Али Абдель-Азиза открыл фонтан треш-тока и удивительных историй. В частности, мы узнали, что в 2018 году Хамзат летал в Ирландию, чтобы избить Конора Макгрегора и отомстить ему за оскорбления Хабиба Нурмагомедова, однако планы сорвали местные военнослужащие. На улице они остановили подозрительного молодого человека, отвезли в аэропорт и отправили обратно в Швецию.

Что о нём говорят

Устроивший своего протеже в UFC Абдель-Азиз изначально преподносил Чимаева как версию «Хабиб 2.0», однако самому бойцу такие сравнения не по душе. Несмотря на огромное уважение к Хабибу, чеченец подчёркивал, что у него свой путь и своя индивидуальность, в частности, он способен жёстко нокаутировать соперников.

Этот парень особенный. Он не такой, как все, не такой, как любой боец, которого я когда-либо видел. Я в бизнесе уже очень давно. Я видел, как многие великие приходят и уходят. Этот парень абсолютно особенный. Я никогда не видел ничего подобного, — сказал Дэйна Уайт в интервью ESPN.

Ещё один клиент Али Абдель-Азиза — экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье — убеждён в том, что Чимаев сможет повторить его достижение, причём уже в ближайшее время. При этом он, как и букмекеры, уверен в победе Чимаева, никогда не дравшегося с топовыми бойцами, над опытнейшим Демианом Майей.

К началу 2021 года Хамзат получит статус претендента, а затем подерётся за титул. В следующем году он объединит пояса в полусреднем и среднем дивизионах. Мне нравится Иззи (Исраэль Адесанья.— NEWS.ru), но этот парень скачет из одной весовой категории в другую и готов драться со всеми подряд, — сказал Кормье.

Впрочем, далеко не все бойцы в восторге от восхождения Чимаева, но раз на его появление в медийном пространстве остро реагируют звёзды первой величины, то действительно видят в нём угрозу. Так, Конор Макгрегор в одном из постов, впоследствии удалённом, обозвал Чимаева «крысиной губой», а Адесанья затем взял на вооружение эту характеристику.

Я не знаю этого парня и ещё не видел боёв этой «крысиной губы». Он ведёт себя как ковбой, болтает постоянно ерунду, но пусть продолжает дальше. Пока он дерётся на низком уровне, бьёт одних «мешков», но, как и все новички, начинает говорить и говорить. Каждый хочет себя раскрутить и вызывает всех подряд, — рассказал Адесанья на YouTube-канале The Best of UFC and MMA.

На самом деле внешний изъян — это результат почти трагичной истории. Когда Хамзату было два года, он упал с бетонной лестницы, лишился верхних зубов, повредил нос и губу.

Что ждать от Чимаева

Всё происходящее вокруг чеченского бойца — это чистой воды пиар, где каждый соблюдает свои правила игры. Уайт своими широкими щеками надувает воздушный пузырь очередной звезды, который может лопнуть уже при первой встрече с топовым оппонентом. Но его задача — ковать железо не отходя от кассы и поставить Чимаева на очередной турнир перед шейхами на «Бойцовском острове». Возможно, ему попробуют «скормить» 42-летнего Майю, уже пробитого в тяжёлых сражениях, а могут пойти и по совсем безрисковому пути, выставив на пятираундовый главный бой очередного «мешка» или середняка.

С тем же успехом в своё время быстро раскрутили огромного прорестлера Брока Леснара и пытались продать как будущих суперзвёзд девушку-секси Пейдж Ванзант, а также смазливого парня с мышцами, как на обложке журнала Flex, Сэйджа Нордката. Оба уже давно лопнули как мыльные пузыри, показав свою полную несостоятельность с конкурентными соперниками, и отправились искать себя в других промоушенах, а хитрый Уайт, наварившись на хайпе, принялся искать новых звёзд в лице Шона О'Мэлли, также недавно с треском проигравшего, и Чимаева.

Впрочем, в случае с Хамзатом мы всё-таки имеем дело с действительно разносторонним и одарённым бойцом, чьи истинные возможности можно будет оценить только в конкурентном поединке с опытным соперником. Чимаев своим выступлением заслужил такую проверку, но не исключено, что ради хайпа его ещё какое-то время подержат на «мешковой» диете, продолжая говорить о его уникальности и исключительности. Главное, чтобы он сам не слишком верил этой дешёвой лести.