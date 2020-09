Будущий чемпион или мыльный пузырь: на что способен Хамзат Чимаев

В Швецию Чимаев перебрался в 19 лет вслед за своим старшим братом, который обосновался там вместе с семьёй. Вначале он жил в городе Кальмар, где занимался вольной борьбой. После первых спортивных успехов Хамзат переехал в столицу, где обосновался в Allstar Training Center — клубе, где тренируются все сильнейшие шведские борцы, включая Александра Густафссона и Илира Латифи. Пройдя российскую школу вольной борьбы, Чимаев без труда стал одним из сильнейших в этом виде спорта в Швеции, а в 2018 году — национальным чемпионом. Одного занятия спортом было недостаточно для заработка — Чимаев успел поработать рабочим на заводе и охранником в ночном клубе.

Кстати, сразу после переезда в Швецию Хамзат блистал на локальных турнирах под фамилией Гириханов, а его успехи активно освещались в чеченских СМИ. Однако мечтал он не о поездке на Олимпиаду в Токио, а о выступлении в UFC, а потому сделал акцент на карьеру в MMA. В первых шести боях, большинство из которых прошли в ближневосточной организации Brave FC, Чимаев одержал досрочные победы над всеми соперниками, в том числе над Икрамом Алискеровым — учеником Абдулманапа Нурмагомедова.

Чимаев считает Швецию второй родиной и выступает под флагом этой страны, однако позиционирует себя и как часть чеченского мира. Уже после получения шведского гражданства он неоднократно посещал родную республику, бывал в клубе «Ахмат», встречался с Рамзаном Кадыровым и куратором клуба, вице-премьером Чечни по силовому блоку Абузайдом Висмурадовым, известным под прозвищем Патриот. Кадыров поздравлял Хамзата с первыми победами в UFC и сказал, что где бы тот ни находился, он является «истинным чеченцем».

Впрочем, по утверждению руководителя правозащитной организации «Вайфонд» Мансура Садулаева, проживающего в Европе, так было далеко не всегда, и раньше Чимаев восхищался другими авторитетами.

Однако никаких других подтверждений о якобы радикальных взглядах Чимаева найти не удалось.

Слава Чимаева так бы и ограничивалась Швецией и Чечнёй, если бы не состоялся его невероятно яркий дебют этим летом на «Бойцовском острове». Борз (в переводе с чеченского — «волк». — NEWS.ru) стал рекордсменом в новейшей истории лиги, одержав две победы за 10 дней в двух разных дивизионах. В первом бою он задушил во втором раунде Джона Филлипса, а затем жёстко избил Риса Макки. Следующий поединок Чимаев был готов провести уже через месяц, но визовая задержка вынудила его подождать с покорением Америки.

В минувшие выходные шведский феномен вырубил за 17 секунд крепкого середняка Джеральда Миршарта, который, похоже, ещё до боя согласился с ролью жертвенного барана для восходящей звезды. Чимаев быстро освоился в роли «говорящей головы» и с подачи своего менеджера Али Абдель-Азиза открыл фонтан треш-тока и удивительных историй. В частности, мы узнали, что в 2018 году Хамзат летал в Ирландию, чтобы избить Конора Макгрегора и отомстить ему за оскорбления Хабиба Нурмагомедова, однако планы сорвали местные военнослужащие. На улице они остановили подозрительного молодого человека, отвезли в аэропорт и отправили обратно в Швецию.

Устроивший своего протеже в UFC Абдель-Азиз изначально преподносил Чимаева как версию «Хабиб 2.0», однако самому бойцу такие сравнения не по душе. Несмотря на огромное уважение к Хабибу, чеченец подчёркивал, что у него свой путь и своя индивидуальность, в частности, он способен жёстко нокаутировать соперников.

Ещё один клиент Али Абдель-Азиза — экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье — убеждён в том, что Чимаев сможет повторить его достижение, причём уже в ближайшее время. При этом он, как и букмекеры, уверен в победе Чимаева, никогда не дравшегося с топовыми бойцами, над опытнейшим Демианом Майей.

Впрочем, далеко не все бойцы в восторге от восхождения Чимаева, но раз на его появление в медийном пространстве остро реагируют звёзды первой величины, то действительно видят в нём угрозу. Так, Конор Макгрегор в одном из постов, впоследствии удалённом, обозвал Чимаева «крысиной губой», а Адесанья затем взял на вооружение эту характеристику.

Я не знаю этого парня и ещё не видел боёв этой «крысиной губы». Он ведёт себя как ковбой, болтает постоянно ерунду, но пусть продолжает дальше. Пока он дерётся на низком уровне, бьёт одних «мешков», но, как и все новички, начинает говорить и говорить. Каждый хочет себя раскрутить и вызывает всех подряд, — рассказал Адесанья на YouTube-канале The Best of UFC and MMA.