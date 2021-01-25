Боксёр Ковалёв провалил второй допинг-тест

Российский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв провалил второй допинг-тест. Об этом сообщает Boxingscene.
В его пробах снова был обнаружен синтетический тестостерон. Тест сдавался 7 января в Окснарде, штат Калифорния, США. Решение о санкциях в отношении 37-летнего боксёра ещё не принято, но ему может грозить дисквалификация сроком до двух лет.
Бой Ковалёва с Бектимиром Меликузиевым из Узбекистана, запланированный на 30 января, отменён.
В активе Ковалёва 34 победы (29 нокаутом) и четыре поражения.
Ранее Ковалёв рассказал NEWS.ru, зачем ему нужен был бой с Меликузиевым.