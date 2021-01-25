Боксёр Ковалёв провалил второй допинг-тест

https://static.news.ru/photo/bc5ef376-5eed-11eb-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: thekrusher/facebook.com

Российский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв провалил второй допинг-тест. Об этом сообщает Boxingscene.

В его пробах снова был обнаружен синтетический тестостерон. Тест сдавался 7 января в Окснарде, штат Калифорния, США. Решение о санкциях в отношении 37-летнего боксёра ещё не принято, но ему может грозить дисквалификация сроком до двух лет.

Бой Ковалёва с Бектимиром Меликузиевым из Узбекистана, запланированный на 30 января, отменён.

В активе Ковалёва 34 победы (29 нокаутом) и четыре поражения.

Ранее Ковалёв рассказал NEWS.ru, зачем ему нужен был бой с Меликузиевым.